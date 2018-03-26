Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА

Четвертый в сезоне и 35-й в карьере трипл-дабл сделал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден. На его счету 18 очков, 10 подборов и 15 передач. Самым результативным в матче стал форвард гостей Торин Принс, набравший 28 очков. У хозяев 25 очков на счету защитника Джеральда Грина.