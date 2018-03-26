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09:18 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА

ТАСС, 26 марта. «Хьюстон» обыграл «Атланту» со счетом 118:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Четвертый в сезоне и 35-й в карьере трипл-дабл сделал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден. На его счету 18 очков, 10 подборов и 15 передач. Самым результативным в матче стал форвард гостей Торин Принс, набравший 28 очков. У хозяев 25 очков на счету защитника Джеральда Грина.

«Хьюстон» одержал девятую победу подряд. Клуб занимает первое место в Западной конференции с 60 победами в 74 встречах. «Атланта» расположилась на последней строчке на Востоке с 21 победой в 74 матчах.

В другом матче дня действующий чемпион «Голден Стэйт» дома проиграл «Юте» со счетом 91:110. Из-за травм встречу пропустили сразу четыре лидера хозяев: Стефен Карри, Кевин Дюрант, Дрэймонд Грин и Клей Томпсон.

«Голден Стэйт» занимает второе место на Западе (54 победы, 18 поражений), «Юта» — восьмое (41−32).

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