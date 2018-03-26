Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА
ТАСС, 26 марта. «Хьюстон» обыграл «Атланту» со счетом 118:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 26 марта. «Хьюстон» обыграл «Атланту» со счетом 118:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Четвертый в сезоне и 35-й в карьере
«Хьюстон» одержал девятую победу подряд. Клуб занимает первое место в Западной конференции с 60 победами в 74 встречах. «Атланта» расположилась на последней строчке на Востоке с 21 победой в 74 матчах.
В другом матче дня действующий чемпион «Голден Стэйт» дома проиграл «Юте» со счетом 91:110.
«Голден Стэйт» занимает второе место на Западе (54 победы, 18 поражений), «Юта» — восьмое (41−32).