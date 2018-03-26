«Индиана» в овертайме обыграла «Майами» в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

Самым результативным у победителей стал защитник Виктор Оладипо, набравший 23 очка. У проигравших 19 очков на счету защитника Тайлера Джонсона.
«Индиана» занимает пятое место в Восточной конференции, одержав 43 победы в 74 матчах. «Майами» расположился на восьмой строчке с 39 победами в 74 встречах. Также после матча «Индианы» путевку в плей-офф обеспечила себе «Филадельфия», занимающая четвертое место (42 победы в 72 встречах).
Таким образом, на Востоке известно уже пять участников плей-офф: «Торонто», «Бостон», «Кливленд», «Филадельфия» и «Индиана». На Западе путевки пока получили только «Хьюстон» и «Голден Стэйт».
Результаты других матчей дня:
«Бруклин» — «Кливленд» — 114:121.
«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 97:101.
«Сакраменто» — «Бостон» — 93:104.
«Торонто» — «Клипперс» — 106:117.
«Оклахома» — «Портленд» — 105:108.