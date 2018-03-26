Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Текущие события
Футбол. Сборные
10:35
Китай
Чехия
Футбол. Сборные
14:35
Уэльс
Уругвай
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон ОйлерзОТ4
Анахайм Дакс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Миннесота УайлдОТ1
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Даллас Старз1
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег ДжетсБ5
Нэшвилл Предаторз4
Футбол. Сборные
01:00
Ямайка1
Антигуа и Барбуда1
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Казахстан
Футбол. Сборные
25.03
Доминиканская Республика2
Сент-Киттс и Невис1
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Все события
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Проклятье семьи Шипулиных. Как Кузьмина упустила победу в КМ
Подтвердили класс: российские керлингистки взяли бронзу на ЧМ
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Раскол в Европе: замысел против РФ пошел не по плану Британии
Русофобия Божены Рынски потерпела фиаско
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
09:05 (мск), источник: ТАСС

«Индиана» в овертайме обыграла «Майами» в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

ТАСС, 26 марта. «Индиана» в овертайме обыграла «Майами» со счетом 113:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечила себе путевку в плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным у победителей стал защитник Виктор Оладипо, набравший 23 очка. У проигравших 19 очков на счету защитника Тайлера Джонсона.

Читайте также
Оладипо исполнил шикарный данк в маске Чёрной Пантеры на Звёздном уик-энде

«Индиана» занимает пятое место в Восточной конференции, одержав 43 победы в 74 матчах. «Майами» расположился на восьмой строчке с 39 победами в 74 встречах. Также после матча «Индианы» путевку в плей-офф обеспечила себе «Филадельфия», занимающая четвертое место (42 победы в 72 встречах).

Таким образом, на Востоке известно уже пять участников плей-офф: «Торонто», «Бостон», «Кливленд», «Филадельфия» и «Индиана». На Западе путевки пока получили только «Хьюстон» и «Голден Стэйт».

Результаты других матчей дня:

«Бруклин» — «Кливленд» — 114:121.

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 97:101.

«Сакраменто» — «Бостон» — 93:104.

«Торонто» — «Клипперс» — 106:117.

«Оклахома» — «Портленд» — 105:108.

 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену
Пора вернуть в сборную Аршавина. И это не шутка
Проклятье семьи Шипулиных. Как Кузьмина упустила победу в КМ
Подтвердили класс: российские керлингистки взяли бронзу на ЧМ
Месси выбрал Неймару новый клуб
Мякяряйнен взяла «Большой хрустальный глобус», опередив Кузьмину
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Спорт-Экспресс
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь