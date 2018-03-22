«Бруклин» без Мозгова проиграл «Шарлотт Хорнетс»
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» уступили «Шарлотт Хорнетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» уступили «Шарлотт Хорнетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в среду в
Центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия во встрече не принимал. Россиянин не выходит на площадку уже пять матчей подряд.
Результаты других игр дня:
«Кливленд» — «Торонто» — 132:129,
«Филадельфия» — «Мемфис» — 119:105,
«Майами» — «Нью-Йорк Никс» — 119:98,
«Милуоки» — «Клипперс» — 120:127,
«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 96:92,
«Чикаго» — «Денвер» — 102:135,
«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 98:90.