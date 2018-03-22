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09:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» без Мозгова проиграл «Шарлотт Хорнетс»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» уступили «Шарлотт Хорнетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в среду в Нью-Йорке, закончилась со счетом 111:105 (22:34, 21:28, 32:25, 36:18) в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Дуайт Ховард (32 очка + 30 подборов). Самым результативным у «Бруклина» стал Д’Анджело Расселл, набравший 19 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия во встрече не принимал. Россиянин не выходит на площадку уже пять матчей подряд.

Результаты других игр дня:

«Кливленд» — «Торонто» — 132:129,

«Филадельфия» — «Мемфис» — 119:105,

«Майами» — «Нью-Йорк Никс» — 119:98,

«Милуоки» — «Клипперс» — 120:127,

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 96:92,

«Чикаго» — «Денвер» — 102:135,

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 98:90.

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