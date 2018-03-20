«Кливленд» дома обыграл «Милуоки», Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

Игра, прошедшая в Кливленде в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32). В составе «Кливленда» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (40 очков, 12 подборов, 10 передач). У «Бакс» на паркете выделялись Яннис Адетокунбо (37 очков, 11 подборов, 5 передач) и Крис Миддлтон (30 очков).