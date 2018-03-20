Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
«Контрольный в голову»: Путин одной фразой осадил Киев - эксперт
Юлия Савичева рассказала о тренировках после родов
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Скарлетт Йоханссон обручилась с новым бойфрендом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота УайлдОТ3
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс0
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ4
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз0
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ЦСКА
Все события
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ по футболу в России
Елену Исинабаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Леди в красном: Лариса Долина примерила блестящее платье
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
08:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Кливленд» дома обыграл «Милуоки», Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» на своем паркете нанесли поражение «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в Кливленде в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32). В составе «Кливленда» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (40 очков, 12 подборов, 10 передач). У «Бакс» на паркете выделялись Яннис Адетокунбо (37 очков, 11 подборов, 5 передач) и Крис Миддлтон (30 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Майами Хит» дома со счетом 149:141 переиграл «Денвер Наггетс». Для того чтобы выявить победителя, командам потребовалось два овертайма.

Результаты остальных матчей дня:

«Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 110:100,

«Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:94,

«Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллс» — 110:92,

«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гризлис» — 118:115,

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 89:75,

«Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» — 90:106.

 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ по футболу в России
«Коламбус» в овертайме обыграл «Бостон», Панарин забросил шайбу
Колобков: Российский спорт держат в заложниках
Черышев: Давно ждал вызова в сборную России
Глава РФПЛ рассказал, сколько заработает чемпион России
Довбня: Хотел бы посмотреть, насколько Акинфеев круче меня
Спорт-Экспресс
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь