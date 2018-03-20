«Кливленд» дома обыграл «Милуоки», Леброн Джеймс сделал трипл-дабл
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» на своем паркете нанесли поражение «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» на своем паркете нанесли поражение «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в Кливленде в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32). В составе «Кливленда»
В другом матче «Майами Хит» дома со счетом 149:141 переиграл «Денвер Наггетс». Для того чтобы выявить победителя, командам потребовалось два овертайма.
Результаты остальных матчей дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 110:100,
«Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:94,
«Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллс» — 110:92,
«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гризлис» — 118:115,
«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 89:75,
«Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» — 90:106.