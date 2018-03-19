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08:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Хьюстон» победил «Миннесоту» в матче НБА, Харден набрал 34 очка

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в воскресенье в Миннеаполисе, завершилась со счетом 129:120 (38:23, 39:33, 30:35, 22:29) в пользу гостей.

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В составе «Рокетс» по дабл-даблу сделали Джеймс Харден (34 очка, 12 передач) и Клинт Капела (16 очков, 12 подборов), а их одноклубник Крис Пол был близок к трипл-даблу, записав себе в актив 18 очков, восемь подборов и девять передач. У «Миннесоты» дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (20 баллов, 18 подборов) и Джефф Тиг (23 очка, 11 передач).

«Нью-Орлеан Пеликанс» в воскресенье дома победил «Бостон Селтикc» — 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13). В составе хозяев 34 очка и 11 подборов записал на свой счет Энтони Дэвис. У «Селтикс» 23 очка набрал Джейсон Тэйтум.

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