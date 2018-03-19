«Хьюстон» победил «Миннесоту» в матче НБА, Харден набрал 34 очка
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Миннеаполисе, завершилась со счетом 129:120 (38:23, 39:33, 30:35, 22:29) в пользу гостей.
В составе «Рокетс» по
«Нью-Орлеан Пеликанс» в воскресенье дома победил «Бостон Селтикc» — 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13). В составе хозяев 34 очка и 11 подборов записал на свой счет Энтони Дэвис. У «Селтикс» 23 очка набрал Джейсон Тэйтум.