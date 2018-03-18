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Новицки — в пятерке самых опытных игроков в истории НБА
Форвард «Далласа» Дирк Новицки провел 1453-й матч в регулярных чемпионатах НБА.
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Форвард «Далласа» Дирк Новицки провел 1453-й матч в регулярных чемпионатах НБА.
39-летний немец обогнал по числу игр Кевина Гарнетта. Чаще него на паркет выходили Роберт Пэриш (1611), Карим
Ранее соощалось, что Новицки не собирается уходить из спорта и готов провести в НБА еще один сезон.