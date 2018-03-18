«Финикс» уступил «Голден Стэйт», потерпев восьмое поражение подряд в чемпионате НБА

Игра, прошедшая в субботу в Финиксе, завершилась поражением хозяев со счетом 109:124 (34:30, 26:22, 25:42, 24:30). В составе «Уорриорз» на паркете выделялись Дрэймонд Грин (25 очков, 11 подборов, 8 передач) и Куинн Кук (28 очков, 4 подбора, 4 передачи). У «Финикса» самым результативным стал Джош Джексон, в активе которого 36 очков.