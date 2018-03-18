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11:40 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Кливленду» одолеть «Чикаго» в матче НБА

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Субботняя игра в Чикаго завершилась со счетом 114:109 (32:31, 37:21, 16:29, 29:28) в пользу гостей. Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, записав себе в актив 33 очка, 12 передач и 12 подборов. У «быков» Дензел Валентайн набрал 34 очка, семь подборов и шесть передач. По дабл-даблу сделали Кристиано Фелисио (10 очков, 10 подборов), Кэмерон Пэйн (13 очков, 10 передач) и Бобби Портис (15 очков, 15 подборов).

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«Бруклин Нетс» в субботу на своем паркете обыграл «Даллас Маверикс» со счетом 114:106 (30:24, 29:32, 29:33, 26:17). У победителей Рондей Холлис-Джефферсон и Д’Анджело Рассел набрали 23 и 22 очка соответственно, а Демарре Кэрролл оформил дабл-дабл — 19 очков и 12 подборов. В составе «Маверикс» 21 очко набрал Деннис Смит, а автором дабл-дабла стал Йоги Феррелл (12 очков, 12 передач). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов пропустил третью игру подряд по решению тренерского штаба.

Результаты других субботних матчей:

«Милуоки Бакс» — «Атланта Хокс» — 122:117 (26:31, 30:19, 39:37, 27:30),

«Вашингтон Уизардз» — «Индиана Пэйсерс» — 109:102 (25:20, 32:25, 29:26, 23:31),

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:107 (29:32, 25:28, 18:24, 29:23),

«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 124:101 (22:24, 35:26, 42:17, 25:34),

«Мемфис Гризлис» — «Денвер Наггетс» — 101:94 (34:17, 19:31, 31:27, 17:19),

«Сан-Антонио Сперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:101 (23:24,38:26, 29:31, 27:20).

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