Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Кливленду» одолеть «Чикаго» в матче НБА

Субботняя игра в Чикаго завершилась со счетом 114:109 (32:31, 37:21, 16:29, 29:28) в пользу гостей. Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, записав себе в актив 33 очка, 12 передач и 12 подборов. У «быков» Дензел Валентайн набрал 34 очка, семь подборов и шесть передач. По дабл-даблу сделали Кристиано Фелисио (10 очков, 10 подборов), Кэмерон Пэйн (13 очков, 10 передач) и Бобби Портис (15 очков, 15 подборов).