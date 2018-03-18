Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Кливленду» одолеть «Чикаго» в матче НБА
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Субботняя игра в Чикаго завершилась со счетом 114:109 (32:31, 37:21, 16:29, 29:28) в пользу гостей. Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил
«Бруклин Нетс» в субботу на своем паркете обыграл «Даллас Маверикс» со счетом 114:106 (30:24, 29:32, 29:33, 26:17). У победителей Рондей
Результаты других субботних матчей:
«Милуоки Бакс» — «Атланта Хокс» — 122:117 (26:31, 30:19, 39:37, 27:30),
«Вашингтон Уизардз» — «Индиана Пэйсерс» — 109:102 (25:20, 32:25, 29:26, 23:31),
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:107 (29:32, 25:28, 18:24, 29:23),
«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 124:101 (22:24, 35:26, 42:17, 25:34),
«Мемфис Гризлис» — «Денвер Наггетс» — 101:94 (34:17, 19:31, 31:27, 17:19),
«Сан-Антонио Сперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:101 (23:24,38:26, 29:31, 27:20).