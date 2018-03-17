Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Дюрант пропустит как минимум две недели из-за частичного перелома ребра
Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант пропустит как минимум две недели.
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Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант пропустит как минимум две недели.
«Сейчас я ощущаю боль, когда начинаю смеяться. Когда я встаю с кровати или со стула, то есть совершаю самые обычные движения, я чувствую боль, — цитирует ESPN Дюранта. — Конечно, когда я пробовал выйти на паркет, то тоже не мог нормально двигаться
В этом сезоне баскетболист в среднем набирает 26,6 очка за игру, а также совершает 6,8 подбора и 5,4 передачи.