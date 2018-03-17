Дюрант пропустит как минимум две недели из-за частичного перелома ребра

«Сейчас я ощущаю боль, когда начинаю смеяться. Когда я встаю с кровати или со стула, то есть совершаю самые обычные движения, я чувствую боль, — цитирует ESPN Дюранта. — Конечно, когда я пробовал выйти на паркет, то тоже не мог нормально двигаться из-за болевых ощущений в области ребер.