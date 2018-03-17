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10:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дюрант пропустит как минимум две недели из-за частичного перелома ребра

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант пропустит как минимум две недели.

Магнитно-резонансная томография, проведенная в пятницу, показала, что у баскетболиста частичный перелом ребра.

«Сейчас я ощущаю боль, когда начинаю смеяться. Когда я встаю с кровати или со стула, то есть совершаю самые обычные движения, я чувствую боль, — цитирует ESPN Дюранта. — Конечно, когда я пробовал выйти на паркет, то тоже не мог нормально двигаться из-за болевых ощущений в области ребер.

В этом сезоне баскетболист в среднем набирает 26,6 очка за игру, а также совершает 6,8 подбора и 5,4 передачи.

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