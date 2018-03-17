Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Оклахома» обыграла «Клипперс» в матче НБА, Уэстбрук сделал трипл-дабл
Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу в
Баскетболисты «Тандер» одержали пятую победу подряд. В еще одном матче дня «Торонто» дома в овертайме обыграл «Даллас» 122:115 (29:27, 25:33, 23:24, 22:28, 16:9).