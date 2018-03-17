«Оклахома» обыграла «Клипперс» в матче НБА, Уэстбрук сделал трипл-дабл

Встреча, прошедшая в пятницу в Оклахома-Сити, завершилась победой хозяев паркета со счетом 121:113 (27:30, 36:26, 26:28. 32:29). Трипл-дабл в составе победителей сделал Расселл Уэстбрук (16 очков, 11 передач и 10 подборов). У «Клипперс» дабл-дабл на счету Деандре Джордана (11 очков и 21 подбор).