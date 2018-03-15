«Вашингтон» во втором овертайме одолел «Бостон», отыграв 20 очков
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Вашингтон Уизардз» во втором овертайме сломил сопротивление «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Вашингтон Уизардз» во втором овертайме сломил сопротивление «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в Бостоне, закончилась со счетом 125:124 (23:37, 29:22, 29:21, 25:26, 9:9, 10:9). «Селтикс» проводившие матч без своих лидеров Кайри Ирвинга и Эла Хорфорда, а также Джейлена Брауна, пропускавшего игру
Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 34 очка, а также сделавший девять передач и семь подборов. По
Еще в одном матче в среду «Орландо Мэджик» на своем паркете обыграл «Милуоки Бакс» со счетом 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37). У победителей Джонатон Симмонс набрал 35 очков и реализовал семь из 12 трехочковых, а Ди Джей Огастин добавил 32 очка при шести из девяти попаданиях