«Вашингтон» во втором овертайме одолел «Бостон», отыграв 20 очков

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Бостоне, закончилась со счетом 125:124 (23:37, 29:22, 29:21, 25:26, 9:9, 10:9). «Селтикс» проводившие матч без своих лидеров Кайри Ирвинга и Эла Хорфорда, а также Джейлена Брауна, пропускавшего игру из-за травмы, по ходу второй четверти вели с преимуществом в 20 очков, но позволили «волшебникам» перевести игру в овертайм точным трехочковым Джоди Микса за 2,4 секунды до конца четвертой четверти.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 34 очка, а также сделавший девять передач и семь подборов. По дабл-даблу у «Уизардз» оформили Отто Портер (18 очков, 11 подборов) и Ян Махинми (14 очков, 11 подборов). Лидером по результативности у «Селтикс» стал Маркус Моррис, на счету которого 31 очко и девять подборов, дабл-даблом отметился Грэг Монро — 16 очков и десять подборов.