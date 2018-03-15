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10:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Вашингтон» во втором овертайме одолел «Бостон», отыграв 20 очков

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Вашингтон Уизардз» во втором овертайме сломил сопротивление «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Бостоне, закончилась со счетом 125:124 (23:37, 29:22, 29:21, 25:26, 9:9, 10:9). «Селтикс» проводившие матч без своих лидеров Кайри Ирвинга и Эла Хорфорда, а также Джейлена Брауна, пропускавшего игру из-за травмы, по ходу второй четверти вели с преимуществом в 20 очков, но позволили «волшебникам» перевести игру в овертайм точным трехочковым Джоди Микса за 2,4 секунды до конца четвертой четверти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 34 очка, а также сделавший девять передач и семь подборов. По дабл-даблу у «Уизардз» оформили Отто Портер (18 очков, 11 подборов) и Ян Махинми (14 очков, 11 подборов). Лидером по результативности у «Селтикс» стал Маркус Моррис, на счету которого 31 очко и девять подборов, дабл-даблом отметился Грэг Монро — 16 очков и десять подборов.

Еще в одном матче в среду «Орландо Мэджик» на своем паркете обыграл «Милуоки Бакс» со счетом 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37). У победителей Джонатон Симмонс набрал 35 очков и реализовал семь из 12 трехочковых, а Ди Джей Огастин добавил 32 очка при шести из девяти попаданиях из-за дуги. В составе «Бакс» Яннис Адетокунбо записал себе в актив 38 очков, десять подборов и семь передач, а Крис Миддлтон и Эрик Блэдсо добавили 22 и 20 очков соответственно.

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