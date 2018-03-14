Баскетболист «Оклахомы» Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в карьере
ТАСС, 14 марта. Оклахома обыграла «Атланту» со счетом 119:107 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 14 марта. Оклахома обыграла «Атланту» со счетом 119:107 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук набрал 32 очка, 12 передач и 12 подборов, сделав 100-й
В прошлом сезоне Уэстбрук оформил 42
«Оклахома» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Атланта» идет последней на Востоке.
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — Миннесота — 111:116.
«Филадельфия» — «Индиана» — 98:101.
«Бруклин» — «Торонто» — 102:116.
«Нью-Йорк» — «Даллас» — 97:110.
«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 119:115.
«Чикаго» — «Клипперс» — 106:112.
«Сан-Антонио» — «Орландо» — 108:72.
«Юта» — «Детройт» — 110:79.
«Финикс» — «Кливленд» — 107:129.