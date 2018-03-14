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08:27 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Оклахомы» Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в карьере

ТАСС, 14 марта. Оклахома обыграла «Атланту» со счетом 119:107 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2018

Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук набрал 32 очка, 12 передач и 12 подборов, сделав 100-й трипл-дабл в карьере. Больше лишь на счету Джейсона Кидда (107), Мэджика Джонсона (138) и Оскара Робертсона (181).

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В прошлом сезоне Уэстбрук оформил 42 трипл-дабла и побил рекорд Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат.

«Оклахома» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Атланта» идет последней на Востоке.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — Миннесота — 111:116.

«Филадельфия» — «Индиана» — 98:101.

«Бруклин» — «Торонто» — 102:116.

«Нью-Йорк» — «Даллас» — 97:110.

«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 119:115.

«Чикаго» — «Клипперс» — 106:112.

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 108:72.

«Юта» — «Детройт» — 110:79.

«Финикс» — «Кливленд» — 107:129.

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