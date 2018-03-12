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16:58 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Джека Николсона пытались не пустить на матч НБА (видео)

Актера заставили показывать билет.

Источник: AP 2018

В сети появилось забавное видео о том, как известного актера Джека не захотели пускать на баскетбол без билета.

Эту смешную ситуацию сняли операторы матча НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Контролеры не пускали Николсона на трибуну, пока он не показал им билет.

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