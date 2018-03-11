Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Сан-Антонио»
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» взяла верх над «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» взяла верх над «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Субботний матч в
Результаты других субботних матчей:
«Шарлотт Хорнетс» — «Финикс Санз» — 122:115 (32:25, 27:26, 35:21, 28:43),
«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардз» — 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26),
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гризлис» — 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17).