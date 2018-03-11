Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Сан-Антонио»

Субботний матч в Оклахома-Сити закончился со счетом 104:94 (24:19, 28:24, 25:25, 27:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком и автором трипл-дабла в составе «Тандер» стал Расселл Уэстбрук, записавший себе в актив 21 очко, 12 подборов и 10 передач. Дабл-дабл оформил Пол Джордж, на счету которого 11 очков, 10 подборов и 5 передач. У «Сперс» по 14 очков набрали Руди Гэй и Давис Бертанс.