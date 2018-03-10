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09:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Торонто» прервал 17-матчевую победную серию «Хьюстона» в НБА

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Торонто Рэпторс» нанес поражение «Хьюстон Рокетс» и прервал 17-матчевую победную серию техасцев в регулярном чемпионате НБА.

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в пятницу в Торонто, завершилась со счетом 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30) в пользу «Рэпторс». Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 30 очков, а Йонас Валанчюнас стал автором дабл-дабла, записав себе в актив 14 очков и 10 подборов. У «Рокетс» 40 очков набрал Джеймс Харден, а дабл-дабл оформил Клинт Капелла — 13 очков и 13 подборов.

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Лидер Западной конференции «Хьюстон» последний раз проигрывал 26 января в гостевом матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:115). «Торонто», возглавляющий таблицу Востока, ранее первым в НБА гарантировал себе участие в плей-офф.

Также в пятницу «Индиана Пэйсерс» на своем паркете разгромила «Атланту Хокс» со счетом 112:87 (34:15, 19:22, 34:26, 25:24), а «Детройт Пистонс» дома взял верх над «Чикаго Буллс» — 99:83 (21:26, 28:21, 24:15, 26:21).

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