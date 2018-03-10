«Торонто» прервал 17-матчевую победную серию «Хьюстона» в НБА

Игра, прошедшая в пятницу в Торонто, завершилась со счетом 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30) в пользу «Рэпторс». Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 30 очков, а Йонас Валанчюнас стал автором дабл-дабла, записав себе в актив 14 очков и 10 подборов. У «Рокетс» 40 очков набрал Джеймс Харден, а дабл-дабл оформил Клинт Капелла — 13 очков и 13 подборов.