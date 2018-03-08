«Мемфис» на выезде уступил «Чикаго», потерпев 15-е поражение подряд в чемпионате НБА
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Мемфис Гризлис» на выезде проиграли «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА, потерпев 15-е поражение подряд.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Мемфис Гризлис» на выезде проиграли «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА, потерпев 15-е поражение подряд.
Игра, прошедшая в Чикаго в среду, завершилась победой хозяев паркета со счетом 119:110 (30:22, 34:29, 26:24, 29:35). В составе «Буллс» на паркете выделялись Лаури Маркканен (22 очка), Зак Лавин (21 очко) и Крис Данн (21 очко). Бобби Портис сделал
В параллельном матче «Хьюстон Рокетс» в гостях со счетом 110:99 (24:22, 34:24, 29:30, 23:23) переиграл «Милуоки Бакс» и одержал 17-ю победу подряд. Самым результативным в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, в активе которого 26 очков.
Результаты других матчей дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Юта Джаз» — 84:104,
«Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» — 119:121 (после овертайма).