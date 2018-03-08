«Мемфис» на выезде уступил «Чикаго», потерпев 15-е поражение подряд в чемпионате НБА

Игра, прошедшая в Чикаго в среду, завершилась победой хозяев паркета со счетом 119:110 (30:22, 34:29, 26:24, 29:35). В составе «Буллс» на паркете выделялись Лаури Маркканен (22 очка), Зак Лавин (21 очко) и Крис Данн (21 очко). Бобби Портис сделал дабл-дабл (15 очков и 10 подборов). У «Мемфиса» самым результативным стал Диллон Брукс, в активе которого 29 очков.

В параллельном матче «Хьюстон Рокетс» в гостях со счетом 110:99 (24:22, 34:24, 29:30, 23:23) переиграл «Милуоки Бакс» и одержал 17-ю победу подряд. Самым результативным в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, в активе которого 26 очков. Дабл-дабл в составе победителей сделал Крис Пол (16 очков, 11 передач). У «Милуоки» самым результативным стал Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, а Крис Миддлтон оформил дабл-дабл (18 очков и 12 подборов).