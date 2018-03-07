Шакил О’Нил запустил воздушные шары с 500 долларами

Шакил О'Нил на свой день рождения решил порадовать людей и запустил в неизвестность связку воздушных шаров, прикрепив к ним 500 долларов. Отпуская шары, он сказал, что в свой день рождения хочет подарить счастье случайным людям.

Еще О'Нил попросил, чтоб люди, которые будут находить шары с деньгами, давали о себе знать.



Легендарный баскетболист отмечает сегодня сегодня 46 лет.



Шари с деньгами и сейчас еще могут летать где-то в Джорджии.