Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Анастасию Волочкову заподозрили в беременности
СМИ рассказали, как чувствует себя Улюкаев в Кремлевском централе
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи0
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик0
Трактор4
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
СКА0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН1
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг3
Автомобилист1
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Базель
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард5
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
8.03
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
8.03
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.03
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Вашингтон Кэпиталз0
Все события
Тренера Загитовой предупредили о ее романе с Капризовым
На «Оскаре» пошутили про Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
15:37 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Шакил О’Нил запустил воздушные шары с 500 долларами

Так баскетболист отметил свой день рождения.

Шакил О'Нил на свой день рождения решил порадовать людей и запустил в неизвестность связку воздушных шаров, прикрепив к ним 500 долларов.

Отпуская шары, он сказал, что в свой день рождения хочет подарить счастье случайным людям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще О'Нил попросил, чтоб люди, которые будут находить шары с деньгами, давали о себе знать.

Легендарный баскетболист отмечает сегодня сегодня 46 лет.

Шари с деньгами и сейчас еще могут летать где-то в Джорджии.

Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь