О видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Шакил О’Нил запустил воздушные шары с 500 долларами
Так баскетболист отметил свой день рождения.
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Так баскетболист отметил свой день рождения.
Шакил О'Нил на свой день рождения решил порадовать людей и запустил в неизвестность связку воздушных шаров, прикрепив к ним 500 долларов.
Отпуская шары, он сказал, что в свой день рождения хочет подарить счастье случайным людям.
Еще О'Нил попросил, чтоб люди, которые будут находить шары с деньгами, давали о себе знать.
Легендарный баскетболист отмечает сегодня сегодня 46 лет.
Шари с деньгами и сейчас еще могут летать