«Индиана» дома одолела «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» одержали победу над «Милуоки Бакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» одержали победу над «Милуоки Бакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в Индианаполисе в понедельник, завершилась победой хозяев паркета со счетом 92:89 (20:17, 24:29, 29:23, 19:20). В составе «Индианы» отметились Боян Богданович (29 очков, 4 подбора), Виктор Оладипо (14 очков, 5 подборов), Домантас Сабонис (11 очков, 5 подборов). У «Милуоки» 26 очков набросал Эрик Бледсо, Яннис Адетокумбо сделал
Результаты других матчей дня:
«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 112:90,
«Майами Хит» — «Финикс Санз» — 125:103,
«Чикаго Буллс» — «Бостон Селтикс» — 89:105,
«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гризлис» — 100:98,
«Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 94:80.