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09:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Индиана» дома одолела «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» одержали победу над «Милуоки Бакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в Индианаполисе в понедельник, завершилась победой хозяев паркета со счетом 92:89 (20:17, 24:29, 29:23, 19:20). В составе «Индианы» отметились Боян Богданович (29 очков, 4 подбора), Виктор Оладипо (14 очков, 5 подборов), Домантас Сабонис (11 очков, 5 подборов). У «Милуоки» 26 очков набросал Эрик Бледсо, Яннис Адетокумбо сделал дабл-дабл (18 очков, 12 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 112:90,

«Майами Хит» — «Финикс Санз» — 125:103,

«Чикаго Буллс» — «Бостон Селтикс» — 89:105,

«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гризлис» — 100:98,

«Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 94:80.

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