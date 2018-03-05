«Бруклин» на выезде уступил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче чемпионата НБА

Воскресная игра в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев паркета со счетом 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34). В составе «Клипперс» на паркете выделялись Остин Риверс (27 очков, 5 подборов), Тобиас Харрис (26 очков, 8 подборов) и Деандре Джордан, сделавший дабл-дабл (17 очков и 15 подборов). У «Бруклина» 27 очков набросал Карис Леверт, еще 20 очков принес команде ДеМарре Кэрролл. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.