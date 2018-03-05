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08:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» на выезде уступил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» потерпели гостевое поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AFP 2018

Воскресная игра в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев паркета со счетом 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34). В составе «Клипперс» на паркете выделялись Остин Риверс (27 очков, 5 подборов), Тобиас Харрис (26 очков, 8 подборов) и Деандре Джордан, сделавший дабл-дабл (17 очков и 15 подборов). У «Бруклина» 27 очков набросал Карис Леверт, еще 20 очков принес команде ДеМарре Кэрролл. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

Результаты других матчей дня:

«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 103:98,

«Вашингтон Уизардз» — «Индиана Пэйсерс» — 95:98.

«Даллас Мэверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 109:126,

«Милуоки Бакс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 118:110,

«Сакраменто Кингз» — «Нью-Йорк Никс» — 102:99.

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