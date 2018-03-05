«Бруклин» на выезде уступил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» потерпели гостевое поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» потерпели гостевое поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Воскресная игра в
Результаты других матчей дня:
«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 103:98,
«Вашингтон Уизардз» — «Индиана Пэйсерс» — 95:98.
«Даллас Мэверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 109:126,
«Милуоки Бакс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 118:110,
«Сакраменто Кингз» — «Нью-Йорк Никс» — 102:99.