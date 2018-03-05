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08:41 (мск), источник: ТАСС

Анимационный фильм Коби Брайанта получил «Оскар»

ТАСС, 5 марта. Мультфильм «Дорогой баскетбол» (Dear Basketball), продюсером которого выступил пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Фильм представляет собой анимационную версию стихотворения, которое Брайант написал в 2015 году, чтобы сообщить о завершении карьеры баскетболиста. Участие в создании картины принимали художник Глен Кин, работавший над такими мультфильмами, как «Русалочка», «Красавица и чудовище», а также композитор Джон Уильямс, автор саундтреков фильмов «Звездные войны», «Гарри Поттер» и других. Брайант прочитал закадровый текст.

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Брайант на протяжении 20 сезонов выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе сборной США завоевал золото Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Ранее «Лейкерс» вывели из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми играл баскетболист.

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград Академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как «Оскар», превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.

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