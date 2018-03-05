Анимационный фильм Коби Брайанта получил «Оскар»

Фильм представляет собой анимационную версию стихотворения, которое Брайант написал в 2015 году, чтобы сообщить о завершении карьеры баскетболиста. Участие в создании картины принимали художник Глен Кин, работавший над такими мультфильмами, как «Русалочка», «Красавица и чудовище», а также композитор Джон Уильямс, автор саундтреков фильмов «Звездные войны», «Гарри Поттер» и других. Брайант прочитал закадровый текст.

Брайант на протяжении 20 сезонов выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе сборной США завоевал золото Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Ранее «Лейкерс» вывели из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми играл баскетболист.