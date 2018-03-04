«Хьюстон» обыграл «Бостон» и одержал 15-ю победу подряд в НБА
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» обыграл «Бостон Селтикc» и продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до 15 матчей.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» обыграл «Бостон Селтикc» и продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до 15 матчей.
Встреча, прошедшая в субботу в Хьюстоне, завершилась со счетом 123:120 (30:32, 28:32, 28:25, 37:31) в пользу «Рокетс». В составе победителей 29 очков набрал Эрик Гордон,
«Кливленд Кавальерс», несмотря на
Результаты других субботних матчей регулярного чемпионата:
«Сан-Антонио Сперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:116 (30:23, 28:32, 28:25, 37:31),
«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 105:96 (27:28, 32:18, 15:24, 31:26),
«Орландо Мэджик» — «Мемфис Гризлис» — 107:100 (31:27, 21:25, 25:27, 30:21).