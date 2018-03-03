«Торонто» победил «Вашингтон», «Клипперс» разгромили «Нью-Йорк»

«Юта Джаз» на своём паркете сумел справиться с «Миннесотой Тимбервулвз». Матч завершился со счётом 116:108. Центровой «Джаз» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов. Защитник Донован Митчелл завершил встречу с 26 очками. В составе «Миннесоты» стоит выделить защитника Эндрю Уиггинса, набравшего 27 баллов.

«Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Нью-Йорк Никс» в «Стэйплс-центре». Победа досталась хозяевам паркета, которые разгромили своих оппонентов со счётом 128:105.



Самым результативным игроком поединка стал защитник «Клипперс» Лу Уильямс, набравший 21 очко. Центровой Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 19 очков и 20 подборов. В составе «Никс» лучшим был центровой Энес Кантер, набравший 18 очков и собравший 14 подборов.