«Торонто» победил «Вашингтон», «Клипперс» разгромили «Нью-Йорк»
В США завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
В США завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
«Торонто Рэпторс» в гостях нанёс поражение «Вашингтон Уизардс» со счётом 102:95.
Самым результативным игроком в составе канадцев стал защитник Демар Дерозан, набравший 23 очка. Форвард Си Джей Майлз отметился 20 баллами.
«Юта Джаз» на своём паркете сумел справиться с «Миннесотой Тимбервулвз». Матч завершился со счётом 116:108.
Центровой «Джаз» Руди Гобер оформил
«Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Нью-Йорк Никс» в «Стэйплс-центре». Победа досталась хозяевам паркета, которые разгромили своих оппонентов со счётом 128:105.
Самым результативным игроком поединка стал защитник «Клипперс» Лу Уильямс, набравший 21 очко. Центровой Деандре Джордан оформил