«Оклахома» победила «Финикс», Уэстбрук набрал 43 очка

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Финиксе, завершилась со счетом 124:116 (32:37, 28:30, 37:32, 27:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе «Тандер» стал Расселл Уэстбрук, записавший себе в актив 43 очка, 14 подборов и восемь передач. В составе «Санз» выделялись Девин Букер, набравший 39 очков, восемь передач и шесть подборов, и Элфрид Пэйтон, на счету которого 18 очков, десять подборов и восемь передач.