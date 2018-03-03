«Оклахома» победила «Финикс», Уэстбрук набрал 43 очка
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Оклахомы-Сити Тандер» нанесли поражение «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Оклахомы-Сити Тандер» нанесли поражение «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Финиксе, завершилась со счетом 124:116 (32:37, 28:30, 37:32, 27:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе «Тандер» стал Расселл Уэстбрук, записавший себе в актив 43 очка, 14 подборов и восемь передач. В составе «Санз» выделялись Девин Букер, набравший 39 очков, восемь передач и шесть подборов, и Элфрид Пэйтон, на счету которого 18 очков, десять подборов и восемь передач.
Результаты других матчей дня:
«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 115:106 ОТ (31:29, 22:23, 29:30, 22:22, 11:2),
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 110:99 (27:30, 21:26, 26:24, 36:19),
«Атланта Хокс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:114 (31:33, 19:29, 34:28, 25:24),
«Вашингтон Уизардз» — «Торонто Рэпторс» — 95:102 (27:19, 20:32, 27:26, 21:25),
«Мемфис Гризлис» — «Денвер Наггетс» — 102:108 (29:35, 25:28, 26:28, 22:17),
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 96:103 (21:18, 25:27, 21:33, 29:25),
«Чикаго Буллс» — «Даллас Мэверикс» — 108:100 (24:32, 23:17, 31:36, 30:15).