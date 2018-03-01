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09:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Бостон» разгромил «Шарлотт » и продлил победную серию в НБА

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» разгромили «Шарлотт Хорнетс» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей.

Источник: AP 2018

Игра, состоявшаяся в среду в Бостоне, завершилась со счетом 134:106 (37:31, 30:28, 36:20, 31:27) в пользу хозяев. Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 34 очка, а Арон Бэйнс оформил дабл-дабл, записав себе в актив 12 очков и 10 подборов. У «Хорнетс» на паркете выделялись Кемба Уокер и Дуайт Ховард, набравшие 23 и 21 очко соответственно.

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Результаты других матчей дня:

«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 110:87 (32:32, 21:12, 32:26, 25:17),

«Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» — 104:117 (37:42, 26:27, 26:21, 15:27),

«Атланта Хокс» — «Индиана Пэйсерс» -107:102 (28:27, 27:23, 30:15, 22:37),

«Вашингтон Уизардз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 101:109 (21:36, 35:22, 14:27, 31:24),

«Мемфис Гризлис» — «Финикс Санз» — 102:110 (27:21, 27:36, 18:25, 30:28),

«Сан-Антонио Сперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 116:121 (29:24, 31:27, 35:36, 21:34),

«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:111 ОТ (21:32, 22:22, 33:23, 24:23, 10:11).

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