«Бостон» разгромил «Шарлотт » и продлил победную серию в НБА

Игра, состоявшаяся в среду в Бостоне, завершилась со счетом 134:106 (37:31, 30:28, 36:20, 31:27) в пользу хозяев. Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 34 очка, а Арон Бэйнс оформил дабл-дабл, записав себе в актив 12 очков и 10 подборов. У «Хорнетс» на паркете выделялись Кемба Уокер и Дуайт Ховард, набравшие 23 и 21 очко соответственно.