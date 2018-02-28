«Кливленд» победил «Бруклин» в матче чемпионата НБА, Джеймс оформил трипл-дабл
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Встреча, состоявшая во вторник, завершилась со счетом 129:123 (25:29, 35:32, 34:30, 35:32) в пользу хозяев.
В составе «Кавальерс» Джеймс записал себе в актив 31 очко, 12 подборов и 11 передач, Джордж Хилл набрал 26 очков. У «Нетс» самым результативным стал Д’Анджело Расселл (25 очков),
Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, набравшим 30 тысяч очков, сделавшим 8 тысяч подборов и 8 тысяч результативных передач в карьере.
Результаты других матчей дня:
«Шарлотт» — «Чикаго» — 118:103,
«Майами» — «Филадельфия» — 102:101,
«Милуоки» — «Вашингтон» — 104:107,
«Портленд» — «Сакраменто» — 116:99.