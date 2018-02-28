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10:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Кливленд» победил «Бруклин» в матче чемпионата НБА, Джеймс оформил трипл-дабл

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Кливленду» одержать победу над «Бруклином» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшая во вторник, завершилась со счетом 129:123 (25:29, 35:32, 34:30, 35:32) в пользу хозяев.

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В составе «Кавальерс» Джеймс записал себе в актив 31 очко, 12 подборов и 11 передач, Джордж Хилл набрал 26 очков. У «Нетс» самым результативным стал Д’Анджело Расселл (25 очков), дабл-дабл оформил Спенсер Динуидди (11 очков и 11 передач), российский центровой Тимофей Мозгов в матче не участвовал.

Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, набравшим 30 тысяч очков, сделавшим 8 тысяч подборов и 8 тысяч результативных передач в карьере.

Результаты других матчей дня:

«Шарлотт» — «Чикаго» — 118:103,

«Майами» — «Филадельфия» — 102:101,

«Милуоки» — «Вашингтон» — 104:107,

«Портленд» — «Сакраменто» — 116:99.

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