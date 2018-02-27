«Нью-Орлеан» благодаря 53 очкам Энтони Дэвиса победил «Финикс» в матче НБА
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник в Новом Орлеане, завершилась со счетом 125:116 (26:36, 32:29, 38:24, 29:27) в пользу хозяев.
В составе «Пеликанс» 53 очками, 18 подборами и 5
«Бруклин» дома обыграл «Чикаго» 104:87. Российский центровой
Другие матчи завершились со следующими результатами:
«Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:123,
«Бостон» — «Мемфис» — 109:98,
«Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» — 111:125,
«Торонто» — «Детройт» — 123:94,
«Оклахома-Сити» — «Орландо» — 112:105,
«Даллас» — «Индиана» — 109:103,
«Юта» — «Хьюстон» — 85:96.