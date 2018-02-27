«Нью-Орлеан» благодаря 53 очкам Энтони Дэвиса победил «Финикс» в матче НБА

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свищев: Нашлось доказательство «вброса мельдония» Крушельницкому
Названы простые способы улучшить память
Чадов и Дитковските не сказали сыну о своем разводе
Реакция Путина на победу сборной России по хоккею на Олимпиаде
Виктория Боня надела яркий костюм-oversize
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Югра
Футбол. Кубок России
17:30
Амкар
Авангард К
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Слован
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур5
Адмирал3
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-ХабаровскП 1:40
Шинник0
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
23:30
Жирона
Сельта
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
28.02
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.02
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
28.02
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.02
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсБ0
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБ4
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Вашингтон Кэпиталз1
Все события
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Свищев знает, как в кровь Крушельницкого попал мельдоний
Крымские татары сказали, кого поддержат на выборах
Свищев: Таблетка безобидная, но Крушельницкий потерял медаль
Курьезы Игр: грудь фигуристок, яйца норвежцев и самодельные сани
Кристина Орбакайте в кожаной портупее сходила в театр
Ольга Бузова пожаловалась на унижения от мужчин
Прождавшая три часа «скорую» жительница Твери умерла в больнице
Названы простые способы улучшить память
Два российских стадиона вошли в топ лучших в мире
Москвичи предпочитают однокомнатные квартиры
Фоторепортажи
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
12Алина Загитова: лучшие фото олимпийской чемпионки
10:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Нью-Орлеан» благодаря 53 очкам Энтони Дэвиса победил «Финикс» в матче НБА

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в понедельник в Новом Орлеане, завершилась со счетом 125:116 (26:36, 32:29, 38:24, 29:27) в пользу хозяев.

Читайте также
«Сан-Антонио» прервал серию поражений в НБА, обыграв «Кливленд»

В составе «Пеликанс» 53 очками, 18 подборами и 5 блок-шотами отметился Энтони Дэвис. У «Финикса» 40 очков, 10 подборов и 7 передач записал на свой счет Девин Букер.

«Бруклин» дома обыграл «Чикаго» 104:87. Российский центровой нью-йоркцев Тимофей Мозгов на площадку не выходил.

Другие матчи завершились со следующими результатами:

«Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:123,

«Бостон» — «Мемфис» — 109:98,

«Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» — 111:125,

«Торонто» — «Детройт» — 123:94,

«Оклахома-Сити» — «Орландо» — 112:105,

«Даллас» — «Индиана» — 109:103,

«Юта» — «Хьюстон» — 85:96.

 Евгения Медведева о том, как ее изменила Олимпиада-2018
Крушельницкий и пустота: кто подставил бронзового призера Олимпиады?
От Лоха до Коляды: 6 главных провалов на Олимпиаде
Путин 28 февраля поздравит российских спортсменов-призеров ОИ
Свищев: Таблетка безобидная, но Крушельницкий потерял медаль
Курьезы Игр: грудь фигуристок, яйца норвежцев и самодельные сани
Брызгалов: Золото ОИ ничего не изменит в российском хоккее
Каррера: Мои планы могут не совпасть с планами руководства клуба
Погребняк подал иск против «Динамо»
Новости
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
Видеорегистратор на шее: вернуться в прошлое на 10 секунд Как часто вы становились свидетелем невероятного случая, но не успевали заснять его, чтобы поделиться с друзьями?
Кино
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино Актриса заявила, что до лета 2018 года планирует посвятить себя работе исключительно в театре
Недвижимость
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
Переселенцы нашли недочеты в первых квартирах по реновации
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Анна Семенович высказалась о суррогатном материнстве Певица отметила, что сама, возможно, воспользуется услугами суррогатной матери
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь