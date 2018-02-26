«Сан-Антонио» прервал серию поражений в НБА, обыграв «Кливленд»

Встреча, прошедшая в Кливленде в воскресенье, завершилась со счетом 110:94 (25:20, 25:33, 26:21, 34:20) в пользу команды из Техаса. У победителей 27 очков набрал Ламаркус Олдридж. В составе «Кавальерс» Леброн Джеймс записал себе в актив 33 очка, 13 подборов и девять передач.