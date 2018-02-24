«Хьюстон» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате НБА, обыграв «Миннесоту»

Встреча, состоявшаяся в Хьюстоне, завершилась со счетом 120:102 (26:32, 29:22, 33:21, 32:27) в пользу хозяев, в составе которых Джеймс Харден набрал 31 очко, а дабл-даблы оформили Клинт Капела (25 очков и 11 подборов) и Крис Пол (14 очков и 10 подборов). У гостей самым результативным стал Эндрю Уиггинс (21 очко).