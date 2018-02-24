«Хьюстон» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате НБА, обыграв «Миннесоту»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сборную РФ обвинили в подкупе
СМИ: Реакция Панина после заявления Соловьева
Школьникам запретили ходить на уроки с модной прической
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од
Карпаты
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Эйбар
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Чехия
Канада
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Уотфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
Гамбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:45
Барселона
Жирона
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс6
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Беневенто
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс3
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз0
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз1
Питтсбург Пингвинз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Миннесота Уайлд4
Все события
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на ОИ
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 21 февраля
231:0 в минус 14. «Локо» победил «Ниццу»
08:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Хьюстон» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате НБА, обыграв «Миннесоту»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Хьюстон» нанес поражение «Миннесоте» в регулярном чемпионате НБА, продлив победную серию до 11 игр.

Источник: AFP 2018

Встреча, состоявшаяся в Хьюстоне, завершилась со счетом 120:102 (26:32, 29:22, 33:21, 32:27) в пользу хозяев, в составе которых Джеймс Харден набрал 31 очко, а дабл-даблы оформили Клинт Капела (25 очков и 11 подборов) и Крис Пол (14 очков и 10 подборов). У гостей самым результативным стал Эндрю Уиггинс (21 очко).

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 105:122,

«Детройт» — «Бостон» — 98:110,

«Индиана» — «Атланта» — 116:93,

«Торонто» — «Милуоки» — 119:122 (после овертайма),

«Мемфис» — «Кливленд» — 89:112,

«Нью-Орлеан» — «Майами» — 124:123 (после овертайма),

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 122:119,

«Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:128,

«Юта» — «Портленд» — 81:100.

 Крушельницкий и пустота: кто подставил бронзового призера Олимпиады?
"Русский шпионаж": иностранные хоккеисты боятся даже журналистов
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился
Сборная «Бундеслиги». С кем Россия будет играть за золото ОИ
Норвежских лыжников подозревают в употреблении допинга
CAS аннулировал результаты бобслеистки Сергеевой на ОИ-2018
Задай вопрос Евгении Медведевой
Вяльбе: Большунов сработал идеально, но у него схватило печень
Витолиньш: Шипачев? Хотите нас расшатать или разозлить?
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь