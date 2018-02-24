«Хьюстон» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате НБА, обыграв «Миннесоту»
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Хьюстон» нанес поражение «Миннесоте» в регулярном чемпионате НБА, продлив победную серию до 11 игр.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Хьюстон» нанес поражение «Миннесоте» в регулярном чемпионате НБА, продлив победную серию до 11 игр.
Встреча, состоявшаяся в Хьюстоне, завершилась со счетом 120:102 (26:32, 29:22, 33:21, 32:27) в пользу хозяев, в составе которых Джеймс Харден набрал 31 очко, а
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Шарлотт» — 105:122,
«Детройт» — «Бостон» — 98:110,
«Индиана» — «Атланта» — 116:93,
«Торонто» — «Милуоки» — 119:122 (после овертайма),
«Мемфис» — «Кливленд» — 89:112,
«Нью-Орлеан» — «Майами» — 124:123 (после овертайма),
«Денвер» — «Сан-Антонио» — 122:119,
«Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:128,
«Юта» — «Портленд» — 81:100.