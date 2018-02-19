СМИ: Прохоров объявит о продаже акций клуба НБА «Бруклин» на этой неделе

Прохоров продает 49% акций клуба за $1,13 млрд. Российский бизнесмен, владеющий 80% процентами акций, останется мажоритарным владельцем клуба в течение следующих четырех лет. По истечению указанного срока россиянин должен будет продать контрольный пакет акций по требованию Цая. При этом Прохоров не продает арену «Барклайс-центр».

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагавшуюся в нью- йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил свое название и эмблему.