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09:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Прохоров объявит о продаже акций клуба НБА «Бруклин» на этой неделе

ТАСС, 19 февраля. Российский бизнесмен Михаил Прохоров объявит о продаже акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» китайскому предпринимателю Джозефу Цаю на этой неделе. Об этом сообщает Nets Daily.

Прохоров продает 49% акций клуба за $1,13 млрд. Российский бизнесмен, владеющий 80% процентами акций, останется мажоритарным владельцем клуба в течение следующих четырех лет. По истечению указанного срока россиянин должен будет продать контрольный пакет акций по требованию Цая. При этом Прохоров не продает арену «Барклайс-центр».

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагавшуюся в нью- йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил свое название и эмблему.

Цай является одним из основателей и действующим вице- президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com. В текущем сезоне «Бруклин», за который выступает единственный на данный момент россиянин в НБА центровой Тимофей Мозгов, идет на 13-м месте в Восточной конференции после 59 встреч.

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