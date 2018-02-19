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09:15 (мск), источник: ТАСС

«Команда Леброна» победила «Команду Стефена» в Матче всех звезд НБА

ТАСС, 19 февраля. Команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Стефена Карри со счетом 148:145 в 67-м Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Матч звезд состоялся в рамках звездного уик-энда лиги в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр». Самым результативным игроком встречи стал Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов, добавив к этому восемь передач. В составе команды Карри лучшим по результативности стал Демар Дерозан, отметившийся 21 очком, шестью подборами и двумя передачами. Центровой команды Карл-Энтони Таунс отметился дабл-даблом из 17 очков и 10 подборов, сам Карри набрал 11 очков, шесть подборов и пять передач.

Ранее в рамках уик-энда состоялись матч восходящих звезд лиги и конкурсы. Матч восходящих звезд выиграла сборная мира, разгромившая сборную США со счетом 155:124, победу в конкурсе мастерства одержал разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди, в конкурсе трехочковых с рекордом первенствовал Девин Букер (атакующий защитник, «Финикс»), лучшим по броскам сверху стал атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл.

Лос-Анджелес в шестой раз в истории принимал Матч всех звезд, ранее звездный уик-энд проходил в городе в 1963, 1972, 1983, 2004 и 2011 годах.

Впервые без разделения по конференциям

Руководство лиги пошло на значительные изменения по части формирования составов на Матч звезд — с целью повышения зрительского интереса к главному событию звездного уик-энда и внесения в игру, которая обычно носит пограничный с товарищеским статус, спортивной составляющей разделение игроков по конференциям было отменено. Это решение назревало длительное время — с тех пор как отошел от дел Майкл Джордан.

В 1998 году, после обмена Скотти Пиппена и ухода главного тренера Фила Джексона, он во второй раз объявил о завершении карьеры (чтобы позднее в очередной раз вернуться), что поставило крест на существовании едва ли не лучшего трио в истории НБА Джордан-Пиппен-Родман. Команда — символ целой эпохи «Чикаго» начала медленное падение с баскетбольного Олимпа, что не могло не сказаться на уровне Восточной конференции и, как следствие, на конкуренции в Матче всех звезд. Цифры говорят сами за себя — после локаута в сезоне-1998/99 команда Западной конференции не оставляла шансов игрокам с Востока — 12 побед в мэйн ивенте звездного уикэнда против 6.

Но задолго до этого Восток доминировал в лиге. В основном благодаря усилиям «Бостона» (14 чемпионских титулов в период с 1957 по 1981 год) и его лидеров Боба Коузи, Ларри Берда, Билла Расселла, Нэйта Арчибальда, кроме того, в Восточной конференции выступал баскетбольный феномен Уилт Чемберлен (2 марта 1962 года в составе «Филадельфии» набрал 100 очков — рекорд, не побитый до сих пор), Чарльз Баркли, обладатель одного из самых запоминающихся «афро» в лиге Джулиус Ирвинг и другие. Таким образом, в НБА всегда существовал крен в сторону одной из конференций.

В 2017 году НБА постановила, что итоговые составы на следующий звездный матч будут определяться капитанами команд (Леброн Джеймс из «Кливленда» и Стефен Карри из «Голден Стэйт»), они смогут выбирать игроков из клубов любой конференции. В итоге Джеймс на драфте выбрал в стартовую пятерку своей команды Демаркуса Казинса, Энтони Дэвиса (оба — «Нью-Орлеан», Западная конференция), Кевина Дюранта («Голден Стэйт», Западная конференция) и Кайри Ирвинга («Бостон», Восточная конференция), сделав ставку на мощных универсальных «больших» и контроль мяча.

Карри не стал изменять своему стилю игры и взял в команду снайперов Джеймса Хардена («Хьюстон», Западная конференция) и Демара Дерозана («Торонто», Восточная конференция), а также взрывных «данкеров» Янниса Адетокунбо («Милуоки», Восточная конференция) и Джоэла Эмбиида («Филадельфия», Восточная конференция). Команду Леброна возглавил Дуэйн Кейси («Торонто»), для которого Матч звезд стал дебютным, а Карри — Майк Д’Антони («Хьюстон»).

Команду Джеймса атаковали травмы

Однако Леброну Джеймсу не суждено было вывести свою команду на Матч всех звезд в заявленном изначально составе. Меньше чем через неделю после драфта травму получил Казинс — оформив трипл-дабл в матче с «Хьюстоном», он на последних секундах встречи вступил в борьбу с игроком соперника, пытаясь достать мяч из аута, после чего упал на паркет и не сумел подняться самостоятельно. Спустя день неутешительный диагноз подтвердился — центровой, проводящий лучший сезон в карьере, получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.

Кроме того, в конце января руку сломал партнер Джеймса по «Кливленду» Кевин Лав, находившийся в числе резервистов. Затем список травмированных пополнил лидер «Вашингтона» Джон Уолл, которого на протяжении всего сезона беспокоят боли в колене, а позднее разрыв крестообразных связок колена получил один из главных козырей команды Леброна — центровой «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис. Лиге пришлось искать замену выбывшим баскетболистам, в итоге Казинса в стартовом составе заменил разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, а вместо травмированных резервистов в команду были включены Андре Драммонд («Детройт»), Горан Драгич («Майами») и Кемба Уокер («Шарлотт»). Команду Карри травмы обошли стороной — все заявленные игроки как стартовой пятерки, так и резерва сыграли в матче.

Карри ел попкорн, Леброн — MVP

Во многом характер встречи предопределил выбор капитанов — коллектив Леброна большее внимание уделял командным взаимодействиям и борьбе под чужим кольцом, изредка прибегая к трехочковым броскам. Два номинальных разыгрывающих в составе (Уэстбрук и Ирвинг) обеспечили значительное превосходство команды Леброна в передачах — на двоих они отдали 17 передач, вся стартовая пятерка команды Карри — 18. Команда Карри сделала акцент на бросковом потенциале игроков, совершив большое количество попыток из-за дуги.

Атмосфера полутоварищеского матча в «Стэйплс-центре» все же присутствовала — обороне команды уделяли минимум внимания, а скорости в первой половине встречи были невысоки. Основные игроки много времени проводили на скамейке, а Карри, который второй год подряд пропускает конкурсы звездного уик-энда из-за «усталости», в одной из пауз успел поесть попкорна.

На этом сходство с контрольной игрой заканчивалось — уже после большого перерыва баскетболисты обеих команд устроили настоящее шоу, интрига в котором сохранялась буквально до последней секунды. Леброн Джеймс при поддержке Дюранта (19 очков, шесть подборов) и Уэстбрука (11 очков, восемь подборов и восемь передач) сократили отставание от соперника, а за минуту до конца и вовсе сравняли счет. Показательным стал момент, произошедший в конце встречи у кольца команды Леброна, — мяч ушел в аут от ноги Эмбиида, однако судьи отдали право ввести мяч в игру команде Карри, что вызвало бурю негодования у Леброна и компании.

Судьба встречи решилась за 10 секунд до финальной сирены. Харден упустил возможность принести команде Карри победу, совершив необязательный бросок с трехочковой дистанции, а Уэстбрук не повторил ошибки своего бывшего партнера по «Оклахоме». По итогам Джеймс в третий раз в карьере был удостоен звания самого ценного игрока Матча звезд, встав по этому показателю в один ряд с такими звездами, как Джордан, Оскар Робертсон и Шакил О’Нил.

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