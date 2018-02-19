«Команда Леброна» победила «Команду Стефена» в Матче всех звезд НБА
ТАСС, 19 февраля. Команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Стефена Карри со счетом 148:145 в 67-м Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 19 февраля. Команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Стефена Карри со счетом 148:145 в 67-м Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Матч звезд состоялся в рамках звездного
Ранее в рамках
Впервые без разделения по конференциям
Руководство лиги пошло на значительные изменения по части формирования составов на Матч звезд — с целью повышения зрительского интереса к главному событию звездного
В 1998 году, после обмена Скотти Пиппена и ухода главного тренера Фила Джексона, он во второй раз объявил о завершении карьеры (чтобы позднее в очередной раз вернуться), что поставило крест на существовании едва ли не лучшего трио в истории НБА
Но задолго до этого Восток доминировал в лиге. В основном благодаря усилиям «Бостона» (14 чемпионских титулов в период с 1957 по 1981 год) и его лидеров Боба Коузи, Ларри Берда, Билла Расселла, Нэйта Арчибальда, кроме того, в Восточной конференции выступал баскетбольный феномен Уилт Чемберлен (2 марта 1962 года в составе «Филадельфии» набрал 100 очков — рекорд, не побитый до сих пор), Чарльз Баркли, обладатель одного из самых запоминающихся «афро» в лиге Джулиус Ирвинг и другие. Таким образом, в НБА всегда существовал крен в сторону одной из конференций.
В 2017 году НБА постановила, что итоговые составы на следующий звездный матч будут определяться капитанами команд (Леброн Джеймс из «Кливленда» и Стефен Карри из «Голден Стэйт»), они смогут выбирать игроков из клубов любой конференции. В итоге Джеймс на драфте выбрал в стартовую пятерку своей команды Демаркуса Казинса, Энтони Дэвиса (оба — «Нью-Орлеан», Западная конференция), Кевина Дюранта («Голден Стэйт», Западная конференция) и Кайри Ирвинга («Бостон», Восточная конференция), сделав ставку на мощных универсальных «больших» и контроль мяча.
Карри не стал изменять своему стилю игры и взял в команду снайперов Джеймса Хардена («Хьюстон», Западная конференция) и Демара Дерозана («Торонто», Восточная конференция), а также взрывных «данкеров» Янниса Адетокунбо («Милуоки», Восточная конференция) и Джоэла Эмбиида («Филадельфия», Восточная конференция). Команду Леброна возглавил Дуэйн Кейси («Торонто»), для которого Матч звезд стал дебютным, а Карри — Майк Д’Антони («Хьюстон»).
Команду Джеймса атаковали травмы
Однако Леброну Джеймсу не суждено было вывести свою команду на Матч всех звезд в заявленном изначально составе. Меньше чем через неделю после драфта травму получил Казинс — оформив
Кроме того, в конце января руку сломал партнер Джеймса по «Кливленду» Кевин Лав, находившийся в числе резервистов. Затем список травмированных пополнил лидер «Вашингтона» Джон Уолл, которого на протяжении всего сезона беспокоят боли в колене, а позднее разрыв крестообразных связок колена получил один из главных козырей команды Леброна — центровой «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис. Лиге пришлось искать замену выбывшим баскетболистам, в итоге Казинса в стартовом составе заменил разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, а вместо травмированных резервистов в команду были включены Андре Драммонд («Детройт»), Горан Драгич («Майами») и Кемба Уокер («Шарлотт»). Команду Карри травмы обошли стороной — все заявленные игроки как стартовой пятерки, так и резерва сыграли в матче.
Карри ел попкорн, Леброн — MVP
Во многом характер встречи предопределил выбор капитанов — коллектив Леброна большее внимание уделял командным взаимодействиям и борьбе под чужим кольцом, изредка прибегая к трехочковым броскам. Два номинальных разыгрывающих в составе (Уэстбрук и Ирвинг) обеспечили значительное превосходство команды Леброна в передачах — на двоих они отдали 17 передач, вся стартовая пятерка команды Карри — 18. Команда Карри сделала акцент на бросковом потенциале игроков, совершив большое количество попыток
Атмосфера полутоварищеского матча в «Стэйплс-центре» все же присутствовала — обороне команды уделяли минимум внимания, а скорости в первой половине встречи были невысоки. Основные игроки много времени проводили на скамейке, а Карри, который второй год подряд пропускает конкурсы звездного
На этом сходство с контрольной игрой заканчивалось — уже после большого перерыва баскетболисты обеих команд устроили настоящее шоу, интрига в котором сохранялась буквально до последней секунды. Леброн Джеймс при поддержке Дюранта (19 очков, шесть подборов) и Уэстбрука (11 очков, восемь подборов и восемь передач) сократили отставание от соперника, а за минуту до конца и вовсе сравняли счет. Показательным стал момент, произошедший в конце встречи у кольца команды Леброна, — мяч ушел в аут от ноги Эмбиида, однако судьи отдали право ввести мяч в игру команде Карри, что вызвало бурю негодования у Леброна и компании.
Судьба встречи решилась за 10 секунд до финальной сирены. Харден упустил возможность принести команде Карри победу, совершив необязательный бросок с трехочковой дистанции, а Уэстбрук не повторил ошибки своего бывшего партнера по «Оклахоме». По итогам Джеймс в третий раз в карьере был удостоен звания самого ценного игрока Матча звезд, встав по этому показателю в один ряд с такими звездами, как Джордан, Оскар Робертсон и Шакил О’Нил.