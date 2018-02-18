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07:27 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Юты» Митчелл выиграл конкурс данков в рамках Матча звезд НБА

ТАСС, 18 февраля. Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл стал победителем конкурса по броскам сверху в рамках Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Лос-Анджелесе.

Участие в конкурсе по данкам в текущем году приняли сразу два новичка — Митчелл, выбранный «Ютой» под 13-м номером, и разыгрывающий «Далласа» Деннис Смит (девятый номер драфта). Помимо них, в состязании участвовали легкий форвард «Индианы» Виктор Оладипо и тяжелый форвард «Кливленда» Ларри Нэнс.

Митчелл с первой же попытки захватил лидерство в конкурсе, судьи оценили его первый данк на 48 баллов. Смит в первой попытке показал результат 39 баллов, Оладипо — 40. В первом раунде Нэнс выступил в футболке с 22-м номером, под которым за «Кливленд» выступал его отец Ларри Нэнс- старший. Данный номер был выведен из обращения в «Кливленде» в знак уважения к Нэнсу, однако после перехода сына в команду Нэнс-старший попытался уговорить его взять этот номер себе, однако Нэнс-младший отказался от этого. Свой первый данк в рамках конкурса он исполнил на 44 балла.

По итогам двух раундов в финал пробились Митчелл и Нэнс. В финальном данке Митчелл не оставил шанса Нэнсу, исполнив бросок сверху с оборотом в 360 градусов в стиле бывшего атакующего защитника «Торонто» Винса Картера и надев при этом футболку с его фамилией.

Букер установил рекорд в конкурсе трехочковых

Победителем конкурса трехочковых бросков стал проводящий третий сезон в лиге атакующий защитник «Финикса» Девин Букер. Он вышел в финальный этап конкурса с 19 очками в первой попытке, показав наряду с победителем конкурса 2016 года — атакующим защитником «Голден Стэйт» Клэем Томпсоном — лучший результат в текущем розыгрыше. С третьей позиции в финальный раунд вышел легкий форвард «Лос- Анджелес Клипперс» Тобиас Харрис (18 очков). Вне финального раунда остались, а атакующий защитник «Майами» Уэйн Эллингтон, легкий форвард «Оклахомы» Пол Джордж и победитель прошлогоднего конкурса трехочковых бросков — атакующий защитник «Хьюстона» Эрик Гордон.

В финальном раунде Букер, выступавший под вторым номером, набрал 28 очков, показав лучший результат за всю историю проведения конкурса (предыдущий рекорд принадлежал Томпсону — 27). Второе место занял Томпсон, которому не хватило четырех очков для того, чтобы сравняться с Букером, Харрис с 15 очками стал третьим.

Конкурс мастерства выиграл разыгрывающий защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди, проводящий первый сезон в НБА на правах игрока стартовой пятерки. В начале сезона разыгрывающий был в роли сменщика выменянного летом у «Лос- Анджелес Лейкерс» Д’Анжело Расселла, однако позднее он вынужден был перенести операцию на колене, из-за чего Динуидди был переведен в стартовый состав. Он быстро адаптировался в данной роли и сохранил за собой место в первой пятерке даже после восстановления Расселла.

В финале конкурса Динуидди выполнил упражнения быстрее выбранного под седьмым номером на драфте новичков лиги 2017 года тяжелого форварда «Чикаго» Лаури Маркканена. Также в конкурсе участвовали центровые Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Андрэ Драммонд («Детройта»), Эл Хорфорд («Бостон»), разыгрывающие Джамал Мюррэй («Денвер») и Лу Уильямс («Лос-Анджелес Клипперс»), а также атакующий защитник Бадди Хилд («Сакраменто»).

Матч звезд пройдет в ночь на понедельник. Начало — 4:00 мск.

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