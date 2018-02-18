Рэй Аллен, Джейсон Кидд и Стив Нэш номинированы на включение в зал славы

Источник: РИА "Новости"

Аллен провел в НБА 18 сезонов, за которые становился чемпионом в составе «Бостон Селтикс» (2008) и «Майами Хит» (2013), десять раз участвовал в Матчах звезд и стал рекордсменом лиги по количеству реализованных трехочковых бросков (2973). В 2000 году защитник, выбранный под общим пятым номером на драфте-1996, завоевал золото Олимпийских игр в составе сборной США.

Кидд был выбран «Даллас Маверикс» под общим вторым номером на драфте-1994 и завоевал приз лучшему новичку сезона, разделив его с Грантом Хиллом, который также попал в список финалистов в 2018 году. В 2011 году в составе «Далласа» Кидд стал чемпионом НБА. Также на его счету десять Матчей звезд, пять попаданий в сборную лучших игроков сезона и четыре — в сборную лучших оборонительных игроков. Кроме того, он занимает второе место по количеству перехватов (2684) и результативных передач (12091) за всю историю лиги.

Нэш признавался MVP в 2005 и 2006 годах, восемь раз принимал участие в Матчах звезд, трижды входил в сборную лучших игроков сезона. Канадец по итогам пяти сезонов становился лидером НБА по среднему количеству результативных передач за игру и занимает третье место в списке лучших ассистентов (10335 передач) в истории лиги.

Олимпийский чемпион 1972 года Владимир Кондрашин и экс-игрок сборной России Бекки Хэммон, входившие в список кандидатов, не оказались в числе финалистов 2018 года.