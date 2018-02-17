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Бен Симмонс оформил дабл-дабл в Матче восходящих звёзд НБА
Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс в Матче восходящих звёзд НБА оформил
Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс в Матче восходящих звёзд НБА оформил
21-летний австралиец также собрал шесть подборов и совершил четыре перехвата.
Напомним, что победу в Матче восходящих звёзд одержала сборная мира, разгромившая сборную США со счётом 155:124. MVP встречи был признан атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Богдан Богданович.