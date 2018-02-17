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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Бен Симмонс оформил дабл-дабл в Матче восходящих звёзд НБА

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс в Матче восходящих звёзд НБА оформил дабл-дабл, набрав 11 очков (пять из пяти с игры) и отдав 13 результативных передач за 23 минуты игрового времени.

Источник: Reuters

21-летний австралиец также собрал шесть подборов и совершил четыре перехвата.

Напомним, что победу в Матче восходящих звёзд одержала сборная мира, разгромившая сборную США со счётом 155:124. MVP встречи был признан атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Богдан Богданович.

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