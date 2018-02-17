Адам Сильвер: Я думаю над увеличением количества игровых недель в НБА

В воскресной игре (понедельник по московскому времени) команда Леброна Джеймса выступит без четырех игроков, которых изначально выбрали на Матч всех звёзд, но в итоге заменили из-за травм.



«Это не такие уж большие потери. К сожалению, два года назад у нас тоже было четыре замены. Если вы посмотрите на травмы в течение сезона — возьмите Кавая Леонарда или Айзейю Томаса — все это наследие прошлого сезона. Я все еще думаю над увеличением количества игровых недель в регулярном чемпионате, чтобы уменьшить число спаренных игр. Надеемся, что это изменит ситуацию», — сказал Сильвер.