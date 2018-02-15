«Бруклин» проиграл «Индиане», потерпев седьмое поражение подряд в НБА

Игра, состоявшаяся в среду в Бруклине, завершилась победой гостей со счетом 108:103 (22:23, 32:31, 19:25, 35:24). В составе «Пэйсерс» 25 очков набрал Виктор Оладипо, дабл-даблы сделали Майлс Тернер (11 очков, 14 подборов) и Кори Джозеф (15 очков, 11 подборов). У «Нетс» на паркете выделялись Демарре Кэрролл (21 очко, 10 подборов) и Аллен Крэбб (24 очка, 8 подборов). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провел на паркете четыре минуты и не смог набрать очков, не реализовав два броска с игры.