«Бруклин» проиграл «Индиане», потерпев седьмое поражение подряд в НБА
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» проиграли «Индиане Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» проиграли «Индиане Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, состоявшаяся в среду в Бруклине, завершилась победой гостей со счетом 108:103 (22:23, 32:31, 19:25, 35:24). В составе «Пэйсерс» 25 очков набрал Виктор Оладипо,
«Бруклин» потерпел седьмое поражение подряд.
Также в среду «Оклахома-Сити Тандер» в гостях взяла верх над «Мемфис Гризлис» со счетом 121:114 (34:33, 39:20, 19:31, 29:30). В составе победителей Расселл Уэстбрук сделал
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Результаты других матчей среды:
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 102:104 (26:20, 27:34, 25:31, 24:19),
«Детройт Пистонс» — «Атланта Хокс» — 104:98 (22:14, 23:19, 37:28, 22:37),
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардз» — 113:118 (39:26, 33:25, 15:39, 26:28),
«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 100:91 (20:25, 35:20, 17:18, 28:28),
«Чикаго Буллс» — «Торонто Рэпторс» — 98:122 (33:27, 16:34, 27:34, 22:27),
«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:129 (25:34, 32:27, 34:32, 28:36),
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 139:117 (46:33, 33:33, 24:25, 36:26).