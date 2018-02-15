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06:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» проиграл «Индиане», потерпев седьмое поражение подряд в НБА

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» проиграли «Индиане Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AFP 2018

Игра, состоявшаяся в среду в Бруклине, завершилась победой гостей со счетом 108:103 (22:23, 32:31, 19:25, 35:24). В составе «Пэйсерс» 25 очков набрал Виктор Оладипо, дабл-даблы сделали Майлс Тернер (11 очков, 14 подборов) и Кори Джозеф (15 очков, 11 подборов). У «Нетс» на паркете выделялись Демарре Кэрролл (21 очко, 10 подборов) и Аллен Крэбб (24 очка, 8 подборов). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провел на паркете четыре минуты и не смог набрать очков, не реализовав два броска с игры.

«Бруклин» потерпел седьмое поражение подряд.

Также в среду «Оклахома-Сити Тандер» в гостях взяла верх над «Мемфис Гризлис» со счетом 121:114 (34:33, 39:20, 19:31, 29:30). В составе победителей Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл — 23 очка, 15 передач и 113 подборов.

Автором еще одного трипл-дабла в среду стал Бен Симмонс (18 очков, 12 подборов, 10 передач), который помог «Филадельфии Севенти Сиксерс» дома сломить сопротивление «Майами Хит» — 104:102 (20:29, 19:33, 34:19, 31:21). По ходу матча преимущество гостей достигало 24 очков.

Результаты других матчей среды:

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 102:104 (26:20, 27:34, 25:31, 24:19),

«Детройт Пистонс» — «Атланта Хокс» — 104:98 (22:14, 23:19, 37:28, 22:37),

«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардз» — 113:118 (39:26, 33:25, 15:39, 26:28),

«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 100:91 (20:25, 35:20, 17:18, 28:28),

«Чикаго Буллс» — «Торонто Рэпторс» — 98:122 (33:27, 16:34, 27:34, 22:27),

«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:129 (25:34, 32:27, 34:32, 28:36),

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 139:117 (46:33, 33:33, 24:25, 36:26).

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