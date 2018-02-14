«Кливленд» обыграл «Оклахому» в матче НБА, Леброн Джеймс набрал 37 очков

Встреча, прошедшая во вторник в Оклахома-Сити, завершилась со счетом 120:112 (29:28,33:29, 29:30, 29:25) в пользу гостей. У победителей самым результативным был Леброн Джеймс, набравший 37 очков. В составе «Тандер» 25 очков на свой счет записал Пол Джордж, а Стивен Адамс (22 очка и 17 подборов) и Расселл Уэстбрук (21 очко и 12 передач) оформили по дабл-даблу.