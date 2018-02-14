«Кливленд» обыграл «Оклахому» в матче НБА, Леброн Джеймс набрал 37 очков
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Кливленд Кавальерс» обыграл «Оклахому Сити Тандер» и продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Кливленд Кавальерс» обыграл «Оклахому Сити Тандер» и продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей.
Встреча, прошедшая во вторник в
Результаты других матчей:
«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26),
«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42),
«Милуоки Бакс» — «Атланта Хокс» — 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31),
«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31).