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08:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Кливленд» обыграл «Оклахому» в матче НБА, Леброн Джеймс набрал 37 очков

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Кливленд Кавальерс» обыграл «Оклахому Сити Тандер» и продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая во вторник в Оклахома-Сити, завершилась со счетом 120:112 (29:28,33:29, 29:30, 29:25) в пользу гостей. У победителей самым результативным был Леброн Джеймс, набравший 37 очков. В составе «Тандер» 25 очков на свой счет записал Пол Джордж, а Стивен Адамс (22 очка и 17 подборов) и Расселл Уэстбрук (21 очко и 12 передач) оформили по дабл-даблу.

Результаты других матчей:

«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26),

«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42),

«Милуоки Бакс» — «Атланта Хокс» — 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31),

«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31).

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