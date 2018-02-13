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Порзингис успешно перенес операцию на колене
Форвард «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис сегодня успешно перенес операцию на связках левого колена, сообщает Sportsnet.
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Форвард «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис сегодня успешно перенес операцию на связках левого колена, сообщает Sportsnet.
Ожидается, что он пропустит остаток текущего сезона.
22-летний Порзингис столкнулся с форвардом «Бакс» Яннисом Адетокумбо 6 февраля в матче регулярного чемпионата НБА в попытке выполнить данк, после чего неудачно упал. Ему помогли подняться два партнера по команде, он покинул площадку в сопровождении врача.
В текущем сезоне Порзингис в среднем набирал 22,9 очка за игру, а также совершал 6,7 подбора и 1,2 передачи.