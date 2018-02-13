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22:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Порзингис успешно перенес операцию на колене

Форвард «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис сегодня успешно перенес операцию на связках левого колена, сообщает Sportsnet.

Источник: AFP 2018

Ожидается, что он пропустит остаток текущего сезона.

22-летний Порзингис столкнулся с форвардом «Бакс» Яннисом Адетокумбо 6 февраля в матче регулярного чемпионата НБА в попытке выполнить данк, после чего неудачно упал. Ему помогли подняться два партнера по команде, он покинул площадку в сопровождении врача.

В текущем сезоне Порзингис в среднем набирал 22,9 очка за игру, а также совершал 6,7 подбора и 1,2 передачи.

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