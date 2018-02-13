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08:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче НБА, Мозгов не играл

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Бруклина», завершилась со счетом 114:101 (34:22, 32:29, 24:16, 24:34) в пользу гостей, в составе которых дабл-дабл сделал Деандре Джордан (16 очков, 17 подборов), 20 очков набрал Луис Уильямс. У «Бруклина» дабл-даблом отметился Демарре Кэрролл (12 очков, 10 подборов), по 16 очков на свой счет записали Д’Анджело Расселл и Джо Харрис. Российский центровой Тимофей Мозгов на площадку не вышел.

Результаты других встреч:

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 103:118;.

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 108:92;.

«Чикаго» — «Орландо» — 105:101.

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