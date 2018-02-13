«Бруклин» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче НБА, Мозгов не играл

Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Бруклина», завершилась со счетом 114:101 (34:22, 32:29, 24:16, 24:34) в пользу гостей, в составе которых дабл-дабл сделал Деандре Джордан (16 очков, 17 подборов), 20 очков набрал Луис Уильямс. У «Бруклина» дабл-даблом отметился Демарре Кэрролл (12 очков, 10 подборов), по 16 очков на свой счет записали Д’Анджело Расселл и Джо Харрис. Российский центровой Тимофей Мозгов на площадку не вышел.