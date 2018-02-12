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Королевская истина. Новый «Кливленд» разорвал «Бостон»
В день вывода номера Пола Пирса Леброн с «новой» командой поиздевался над давним соперником.
В день вывода номера Пола Пирса Леброн с «новой» командой поиздевался над давним соперником.
Пол Пирс
Взаимоотношения «Кливленда» и «Бостона» знают
Собственно, игра 11 февраля между «Кавс» и «Селтикс» была выбрана «кельтами» специально для проведения церемонии по выводу 34 номера. В каждом перерыве и
Леброн Джеймс
Джеймс и Пирс много играли против друг друга, а некоторые сражения уже вошли в историю и называются не иначе как принципиальными. Леброн проводит свой 15-й сезон и делает это на космическом уровне. Два матча подряд он выдавал
Король не скрывал своей удовлетворённости от происходящего процесса. Изменения в клубе сразу дали свои плоды, и главной звезде это нравится. Он сорвал голос, подсказывая новичкам, а попаданиям радовался так, словно победа пусть и над принципиальным соперником, автоматически гарантирует ему четвёртый перстень.
Получив повреждение ноги в стартовой четверти, уже во второй десятиминутке 23-й номер «Кливленда» набрал 13 очков и отодвинул хозяев на двузначную дистанцию. Движение партнёров в защите вознаграждалось своевременными «ассистами», коих к концу матча у него накопилось 10 штук. Леброн старался быть максимально командным. Несколько раз он отдавал передачу
Новички
На бумаге в стартовой пятёрке «Кливленда» был лишь один новичок. Джордж Хилл перешёл из «Сакраменто» и заменил Айзею Томаса, отправленного в «Лейкерс». Хилл смотрелся уверенно, но против Кайри тому было особенно тяжело. Как, впрочем, и всем защитникам 11-го номера.
Появление же Чеди Османа в стартовой пятёрке также можно назвать итогами перестройки команды. 22-летний турок здорово проявил себя в последних играх, получил публичный респект от Короля и «подгон» от коуча в виде выхода с первых минут. По игре к нему минимум вопросов, а вот попадание в смешной выпуск к Шаку парень заработал точно. Судите сами.
Вообще, каждый из новеньких проявил себя с положительной стороны. У Кларксона 17 очков, Худа набрал 15, Хилл 12,
Командная агрессия «кавалеристов» и их эмоции били фонтаном. После того, как разница достигла неприличных 20 очков, любое попадание партнёров встречалось вот так.
Кайри Ирвинг
«Маленький принц» начал встречу уверенно. В одном из эпизодов он сначала успешно отзащищался против Джеймса, а в следующей атаке забил через него очень тяжёлый средний.
Но вторая половина, в которой соперник быстро оторвался в счёте и решил исход матча задолго до финальной сирены, прошла для Кайри на скамейке. В итоге разыгрывающий сыграл 26 минут, отметившись в протоколе 18 набранными очками.
Разгром
«Кливленду» была нужна эта победа. Леброну хотелось поиграть на новых партнёров; тем, в свою очередь, хотелось показать себя. Все это
«Кавс» были сильнее в каждом из компонентов. Наконец появились признаки защитных построений, команда начала обороняться всей пятёркой, успевая страховать. Генеральный менеджер Коби Олтмен скрывал улыбку, но наверняка гордился работой, проделанной в заключительный день обмена. Этот «Кливленд» стоит опасаться.