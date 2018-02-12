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11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Королевская истина. Новый «Кливленд» разорвал «Бостон»

В день вывода номера Пола Пирса Леброн с «новой» командой поиздевался над давним соперником.

Пол Пирс

Взаимоотношения «Кливленда» и «Бостона» знают какую-никакую историю, апофеозом которой стал седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции 18 мая 2008 года. Леброн набирает 45 очков из 92 командных, Пирс отвечает 41 результативным баллом и открывает своей команде путь к будущему чемпионству, которое останется для него единственным в карьере.

Собственно, игра 11 февраля между «Кавс» и «Селтикс» была выбрана «кельтами» специально для проведения церемонии по выводу 34 номера. В каждом перерыве и тайм-ауте на арене крутили послания Истине от соперников типа Брайанта, родственников, партнёров и университетского тренера. Гарнетт, Рондо и Риверс также приехали поддержать экс-партнёра. А вот Рэй Аллен не приехал. Поговаривают, после перехода Рэя в «Майами» между ними с Пирсом возникло сильное недопонимание, приведшее к прекращению общения и всяческих дружеских отношений. Но сегодня не про это. Отныне Пирс — официально легенда. Следующая остановка — зал баскетбольной славы.

Леброн Джеймс

Джеймс и Пирс много играли против друг друга, а некоторые сражения уже вошли в историю и называются не иначе как принципиальными. Леброн проводит свой 15-й сезон и делает это на космическом уровне. Два матча подряд он выдавал трипл-даблы и чуть ли не в одиночку приносил победу своей команде. Команде, которая несколько дней назад обменяла шестерых игроков (включая Айзею Томаса, ревностно относившегося к церемонии имени Пола Пирса и желавшего чествование в свою честь), а получила четверых молодых, но уже понюхавших баскетбольного пороху баскетболистов.

Король не скрывал своей удовлетворённости от происходящего процесса. Изменения в клубе сразу дали свои плоды, и главной звезде это нравится. Он сорвал голос, подсказывая новичкам, а попаданиям радовался так, словно победа пусть и над принципиальным соперником, автоматически гарантирует ему четвёртый перстень.

Получив повреждение ноги в стартовой четверти, уже во второй десятиминутке 23-й номер «Кливленда» набрал 13 очков и отодвинул хозяев на двузначную дистанцию. Движение партнёров в защите вознаграждалось своевременными «ассистами», коих к концу матча у него накопилось 10 штук. Леброн старался быть максимально командным. Несколько раз он отдавал передачу из-под пустого кольца, лишь бы партнер реализовал свою попытку.

Новички

На бумаге в стартовой пятёрке «Кливленда» был лишь один новичок. Джордж Хилл перешёл из «Сакраменто» и заменил Айзею Томаса, отправленного в «Лейкерс». Хилл смотрелся уверенно, но против Кайри тому было особенно тяжело. Как, впрочем, и всем защитникам 11-го номера.

Появление же Чеди Османа в стартовой пятёрке также можно назвать итогами перестройки команды. 22-летний турок здорово проявил себя в последних играх, получил публичный респект от Короля и «подгон» от коуча в виде выхода с первых минут. По игре к нему минимум вопросов, а вот попадание в смешной выпуск к Шаку парень заработал точно. Судите сами.

Вообще, каждый из новеньких проявил себя с положительной стороны. У Кларксона 17 очков, Худа набрал 15, Хилл 12, Нэнс-младший отметился пятью. О последнем стоит сказать особенно. Его папа побеждал в форме «Кливленда» на первом конкурсе по броскам сверху, а 22 номер изъят из обращения в клубе из Огайо. Теперь он тоже тут не чужой человек.

Командная агрессия «кавалеристов» и их эмоции били фонтаном. После того, как разница достигла неприличных 20 очков, любое попадание партнёров встречалось вот так.

Кайри Ирвинг

«Маленький принц» начал встречу уверенно. В одном из эпизодов он сначала успешно отзащищался против Джеймса, а в следующей атаке забил через него очень тяжёлый средний.

Но вторая половина, в которой соперник быстро оторвался в счёте и решил исход матча задолго до финальной сирены, прошла для Кайри на скамейке. В итоге разыгрывающий сыграл 26 минут, отметившись в протоколе 18 набранными очками.

Разгром

«Кливленду» была нужна эта победа. Леброну хотелось поиграть на новых партнёров; тем, в свою очередь, хотелось показать себя. Все это почему-то положительно сказалось и на Джей Ар Смите, удивившим всех в начале матча тяжелейшим броском из-за плоскости щита с дальней дистанции. А вторую половину он открыл вот таким сумасшедшим данком.

«Кавс» были сильнее в каждом из компонентов. Наконец появились признаки защитных построений, команда начала обороняться всей пятёркой, успевая страховать. Генеральный менеджер Коби Олтмен скрывал улыбку, но наверняка гордился работой, проделанной в заключительный день обмена. Этот «Кливленд» стоит опасаться.

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