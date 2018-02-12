Клуб НБА «Бостон» вывел из обращения игровой номер Пола Пирса
ТАСС, 12 февраля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» вывел из обращения 34-й игровой номер, под которым за клуб выступал легкий форвард Пол Пирс.
ТАСС, 12 февраля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» вывел из обращения 34-й игровой номер, под которым за клуб выступал легкий форвард Пол Пирс.
Торжественная церемония состоялась на домашней арене клуба «ТД-Гарден» после проигранного матча регулярного чемпионата лиги с «Кливлендом». На мероприятии присутствовали бывшие партнеры 40-летнего Пирса по «Бостону» Кевин Гарнетт и Рэджон Рондо, а также бывший тренер «Бостона» (ныне возглавляет «Лос-Анджелес Клипперс») Док Риверс.
Пирс был выбран «Бостоном» на драфте новичков лиги 1998 года под общим 10-м номером, суммарно он провел за клуб 15 сезонов. В 2008 году он помог команде завоевать первое за 22 года чемпионство, «Бостон» тогда в финальной серии победил «Лос-Анджелес Лейкерс», а Пирс был признан самым ценным игроком финала. Также в различные годы он выступал за «Бруклин», «Вашингтон» и «Клипперс». Летом 2017 года Пирс снова заключил соглашение с «Бостоном» для того, чтобы завершить карьеру в данном клубе.
Также Пирс является 10-кратным участником Матча всех звезд лиги и победителем конкурса трехочковых бросков в рамках звездного