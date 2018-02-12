Клуб НБА «Бостон» вывел из обращения игровой номер Пола Пирса

Пирс был выбран «Бостоном» на драфте новичков лиги 1998 года под общим 10-м номером, суммарно он провел за клуб 15 сезонов. В 2008 году он помог команде завоевать первое за 22 года чемпионство, «Бостон» тогда в финальной серии победил «Лос-Анджелес Лейкерс», а Пирс был признан самым ценным игроком финала. Также в различные годы он выступал за «Бруклин», «Вашингтон» и «Клипперс». Летом 2017 года Пирс снова заключил соглашение с «Бостоном» для того, чтобы завершить карьеру в данном клубе.