«Голден Стэйт» обыграл на своем паркете «Сан-Антонио» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете нанес поражение «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете нанес поражение «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата.
Встреча, прошедшая в субботу в Окленде, завершилась со счетом 122:105 (27:37, 31:18, 33:20, 31:30) в пользу хозяев. У победителей самым результативным с 25 очками был Клэй Томпсон, а Дрэймонд Грин оформил
В другом матче дня «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде в овертайме обыграл «Бруклин Нетс» со счетом 138:128 (34:22, 38:30, 28:33, 16:31, 22:12). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов на паркет не выходил.
Результаты других встреч:
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:98,
«Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 104:111,
«Чикаго Буллс» — «Вашингтон Уизардс» — 90:101,
«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 130:123,
«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 113:123.