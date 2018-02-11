«Голден Стэйт» обыграл на своем паркете «Сан-Антонио» в матче чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в субботу в Окленде, завершилась со счетом 122:105 (27:37, 31:18, 33:20, 31:30) в пользу хозяев. У победителей самым результативным с 25 очками был Клэй Томпсон, а Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл (17 очков + 11 передач). У гостей по 20 очков набрали Кайл Андерсон и Ламаркус Олдридж.