«Голден Стэйт» обыграл на своем паркете «Сан-Антонио» в матче чемпионата НБА

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В Саратове разыскивают участника «Дома-2» из-за долгов по алиментам
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Пугачева показала фото без макияжа
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
2-й период
Финляндия1
США0
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Жирона
Биатлон. Биатлон
14:15
Пхенчхан (Южная Корея)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
15:00
Хаддерсфилд
Борнмут
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Канада
Россия
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс6
Эдмонтон Ойлерз4
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Труа
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:15
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Хетафе
Хоккей. НХЛ
04:00
Каролина Харрикейнз3
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона КойотсБ3
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Чикаго Блэкхокс0
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз2
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз6
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль КанадиенсБ2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс6
Нью-Джерси Дэвилз1
Хоккей. НХЛ
20:00
Сент-Луис Блюз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Беневенто
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:00
Вашингтон Кэпиталз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
10.02
Реал5
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
10.02
Наполи4
Лацио1
Футбол. Зарубежный
10.02
Генгам0
Кан0
Футбол. Зарубежный
10.02
Дижон3
Ницца2
Футбол. Зарубежный
10.02
Бордо3
Амьен2
Футбол. Зарубежный
10.02
Анже0
Монако4
Футбол. Зарубежный
10.02
Метц0
Монпелье1
Все события
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
Как турки гоняют американский спецназ по сирийской пустыне - СМИ
Американская ракета Falcon обошла РФ - СМИ
Фоторепортажи
22Самые красивые иностранные спортсменки на Олимпиаде
5Покер Агуэро, хет-трик Роналду и другие события выходных
09:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» обыграл на своем паркете «Сан-Антонио» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете нанес поражение «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата.

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Окленде, завершилась со счетом 122:105 (27:37, 31:18, 33:20, 31:30) в пользу хозяев. У победителей самым результативным с 25 очками был Клэй Томпсон, а Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл (17 очков + 11 передач). У гостей по 20 очков набрали Кайл Андерсон и Ламаркус Олдридж.

В другом матче дня «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде в овертайме обыграл «Бруклин Нетс» со счетом 138:128 (34:22, 38:30, 28:33, 16:31, 22:12). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов на паркет не выходил.

Результаты других встреч:

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:98,

«Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 104:111,

«Чикаго Буллс» — «Вашингтон Уизардс» — 90:101,

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 130:123,

«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 113:123.

 CAS пошёл в отказ: почему у 47 российских спортсменов не было шанса поехать на ОИ
Американский телеканал показал Родченкова после пластической операции
Всего лишь мировой рекорд: как Медведева подавляет всех
Toronto Star: Канада приехала, чтобы отомстить обманщикам из РФ
Российские хоккеисты провели командную фотосессию
Российский форвард продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ
США и Канада завоевали первые медали на Олимпиаде
Загитова заменит Медведеву в командном турнире на ОИ-2018
Василевский совершил невероятный сейв в матче с «Кингз» (видео)
Новости
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь