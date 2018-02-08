«Бруклин» уступил «Детройту» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал 4 очка
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Бруклин» потерпел поражение от «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА, центровой «Нетс» Тимофей Мозгов набрал 4 очка.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Бруклин» потерпел поражение от «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА, центровой «Нетс» Тимофей Мозгов набрал 4 очка.
Встреча, состоявшаяся в среду в Детройте, завершилась со счетом 115:106 (26:21, 27:29, 26:23, 36:33) в пользу хозяев. В составе «Пистонс» самым результативным стал Блэйк Гриффин (25 очков),
В другом матче дня «Кливленд» на своей площадке нанес поражение «Миннесоте» в овертайме — 140:138 (31:29, 33:37, 37:33, 28:30, 11:9). Форвард хозяев Леброн Джеймс сделал
Результаты других матчей дня:
«Майами» — «Хьюстон» — 101:109,
«Мемфис» — «Юта» — 88:92.