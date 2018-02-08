«Бруклин» уступил «Детройту» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал 4 очка

Встреча, состоявшаяся в среду в Детройте, завершилась со счетом 115:106 (26:21, 27:29, 26:23, 36:33) в пользу хозяев. В составе «Пистонс» самым результативным стал Блэйк Гриффин (25 очков), дабл-дабл оформил Андре Драммонд (17 очков и 27 подборов). У «Бруклина» 34 очка в активе Аллена Крэбба, Мозгов, последний раз игравший 10 января, за 7 минут на площадке отметился четырьмя очками и одним подбором.