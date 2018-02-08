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09:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» уступил «Детройту» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал 4 очка

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Бруклин» потерпел поражение от «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА, центровой «Нетс» Тимофей Мозгов набрал 4 очка.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в среду в Детройте, завершилась со счетом 115:106 (26:21, 27:29, 26:23, 36:33) в пользу хозяев. В составе «Пистонс» самым результативным стал Блэйк Гриффин (25 очков), дабл-дабл оформил Андре Драммонд (17 очков и 27 подборов). У «Бруклина» 34 очка в активе Аллена Крэбба, Мозгов, последний раз игравший 10 января, за 7 минут на площадке отметился четырьмя очками и одним подбором.

В другом матче дня «Кливленд» на своей площадке нанес поражение «Миннесоте» в овертайме — 140:138 (31:29, 33:37, 37:33, 28:30, 11:9). Форвард хозяев Леброн Джеймс сделал трипл-дабл — 37 очков, 10 подборов и 15 передач. У гостей Карл-Энтони Таунс записал себе в актив 30 очков и 10 подборов, еще 35 очков команде принес Джимми Батлер, Джефф Тиг сделал дабл-дабл (14 очков, 15 передач).

Результаты других матчей дня:

«Майами» — «Хьюстон» — 101:109,

«Мемфис» — «Юта» — 88:92.

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