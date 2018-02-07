Forbes: «Нью-Йорк» третий год подряд стал самым дорогим клубом НБА

Стоимость «Нью-Йорка» выросла на 9% по сравнению с прошлым сезоном, средняя стоимость клубов НБА выросла на 22%. Впервые стоимость каждого клуба составляет не менее $1 млрд.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает второе место в списке самых дорогих клубов НБА ($3,3 млрд). На третьем месте располагается действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» ($3,1 млрд). «Бруклин», владельцем которого является российский бизнесмен Михаил Прохоров, оценивается в $2,3 млрд (шестое место в рейтинге).
«Нью-Йорк» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, одержав 23 победы и потерпев 32 поражения. Клуб дважды становился чемпионом НБА (1970, 1973).