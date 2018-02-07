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23:15 (мск), источник: ТАСС

Forbes: «Нью-Йорк» третий год подряд стал самым дорогим клубом НБА

ТАСС, 7 февраля. Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк» третий год подряд признана самым дорогим клубом лиги, его стоимость оценивается в $3,6 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Источник: РИА "Новости"

Стоимость «Нью-Йорка» выросла на 9% по сравнению с прошлым сезоном, средняя стоимость клубов НБА выросла на 22%. Впервые стоимость каждого клуба составляет не менее $1 млрд.

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«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает второе место в списке самых дорогих клубов НБА ($3,3 млрд). На третьем месте располагается действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» ($3,1 млрд). «Бруклин», владельцем которого является российский бизнесмен Михаил Прохоров, оценивается в $2,3 млрд (шестое место в рейтинге).

«Нью-Йорк» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, одержав 23 победы и потерпев 32 поражения. Клуб дважды становился чемпионом НБА (1970, 1973).

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