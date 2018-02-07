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10:53 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Порзингис получил разрыв крестообразной связки колена

ТАСС, 7 февраля. Тяжелый форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис получил травму в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Милуоки». Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Источник: AFP 2018

Матч состоялся в ночь на среду в Нью-Йорке, «Никс» уступили со счетом 89:103. Порзингис, столкнувшись с форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокумбо, упал и смог покинуть площадку только в сопровождении врача. Обследование показало, что он получил разрыв крестообразной связки левого колена.

22-летний Порзингис в нынешнем сезоне набирал в среднем по 22,9 очка за игру, совершая 6,7 подбора. Он был выбран для участия в Матче звезд НБА и должен был сыграть за команду Леброна Джеймса. Порзингис стал четвертым игроком из команды Леброна, который получил травму и не сможет выступить на Матче звезд. Ранее травмировались Демаркус Казинс («Нью-Орлеан»), Кевин Лав («Кливленд») и Джон Уолл («Вашингтон»).

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