Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Порзингис получил разрыв крестообразной связки колена

Матч состоялся в ночь на среду в Нью-Йорке, «Никс» уступили со счетом 89:103. Порзингис, столкнувшись с форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокумбо, упал и смог покинуть площадку только в сопровождении врача. Обследование показало, что он получил разрыв крестообразной связки левого колена.

22-летний Порзингис в нынешнем сезоне набирал в среднем по 22,9 очка за игру, совершая 6,7 подбора. Он был выбран для участия в Матче звезд НБА и должен был сыграть за команду Леброна Джеймса. Порзингис стал четвертым игроком из команды Леброна, который получил травму и не сможет выступить на Матче звезд. Ранее травмировались Демаркус Казинс («Нью-Орлеан»), Кевин Лав («Кливленд») и Джон Уолл («Вашингтон»).