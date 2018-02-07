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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» переиграла «Вашингтон», Эмбиид оформил дабл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Вашингтон Уизардс».

Источник: AFP 2018

Встреча прошла в Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» и завершилась победой хозяев — 115:102 (37:20, 28:35, 29:29, 21:18).

Лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид завершил матч с дабл-даблом из 27 очков и 12 подборов. Его одноклубник Дарио Шарич записал на свой счет 20 очков. В составе «Уизардс» самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 30 очков. Отто Портер отметился 17 очками.

«Вашингтон Уизардс» прервал серию побед из пяти матчей.

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