Многие стали тренерами, а некоторые закончили очень печально.
«Филадельфия» переиграла «Вашингтон», Эмбиид оформил дабл-дабл
В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Вашингтон Уизардс».
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В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Вашингтон Уизардс».
Встреча прошла в Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» и завершилась победой хозяев — 115:102 (37:20, 28:35, 29:29, 21:18).
Лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид завершил матч с
«Вашингтон Уизардс» прервал серию побед из пяти матчей.