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09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» справился с «Бруклином», Харден набрал 36 очков

«Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Бруклин Нетс».

Источник: AP 2018

Встреча состоялась в Нью-Йорке в «Барклайс-центре» и завершилась со счётом 123:113 (38:31, 27:32, 31:23, 27:27) в пользу гостей.

Лучшим игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 36 очков. На счету Клинта Капела дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. Крис Пол записал в актив 25 очков. У «Бруклина» самым результативным стал Демарре Кэролл — 21 очко. Спенсер Динуайдди набрал 18 очков и сделал 9 передач. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов на площадке не появлялся.

«Хьюстон Рокетс» не проигрывает на протяжении пяти встреч. Для «Бруклин Нетс» это седьмое поражение в восьми последних матчах.

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