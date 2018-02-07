Многие стали тренерами, а некоторые закончили очень печально.
«Хьюстон» справился с «Бруклином», Харден набрал 36 очков
«Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Бруклин Нетс».
«Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Бруклин Нетс».
Встреча состоялась в
Лучшим игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 36 очков. На счету Клинта Капела
«Хьюстон Рокетс» не проигрывает на протяжении пяти встреч. Для «Бруклин Нетс» это седьмое поражение в восьми последних матчах.