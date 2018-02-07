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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» не оставил шансов «Бостону» — «+20»

В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» победил «Бостон Селтикс».

Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась победой хозяев со счётом 111:91 (22:18, 36:19, 25:23, 28:31). Судьба матча была практически решена во второй четверти, которую баскетболисты «Рэпторс» завершили с преимуществом «+17».

Самым результативным игроком стал Кайл Лоури из «Торонто», записавший в свой актив 23 очка. На счету Си Джея Майлза 20 очков, Демара Дерозана — 15. В составе «Бостона» лучшим стал Терри Розье, набравший 18 очков. Кайри Ирвинг отметился 17 очками.

«Торонто Рэпторс» одержал третью победу подряд. «Бостон» впервые проиграл за пять матчей.

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