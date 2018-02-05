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«Шарлотт» победил «Финикс», несмотря на 23 очка Джоша Джексона
«Шарлотт Хорнетс» на выезде победил «Финикс Санс» со счётом 115:110 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.
«Шарлотт Хорнетс» на выезде победил «Финикс Санс» со счётом 115:110 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.
Ключевой в поединке стала заключительная четверть, которую гости выиграли 29:16. Хозяева реализовали 51,7% трёхочковых против 26,3% у соперника, но при этом пропустили после своих потерь 27 очков, набрав в аналогичных ситуациях только 13.
Самым результативным игроком встречи с 23 очками стал лёгкий форвард «Финикса» Джош Джексон. У победителей отличился лёгкий форвард Николя Батюм, набравший 22 очка и отдавший 5 передач.