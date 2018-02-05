«Шарлотт» победил «Финикс», несмотря на 23 очка Джоша Джексона

Ключевой в поединке стала заключительная четверть, которую гости выиграли 29:16. Хозяева реализовали 51,7% трёхочковых против 26,3% у соперника, но при этом пропустили после своих потерь 27 очков, набрав в аналогичных ситуациях только 13.