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4 февраля, источник: Чемпионат.com

«Торонто» победил «Мемфис» благодаря 15 очкам Райта

«Торонто Рэпторс» на своей площадке переиграл «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Решающими в матче стали второй и четвёртый игровые отрезки, в которых хозяевам удалось выиграть с разницей в 11 и 13 очков соответственно. Итоговый счёт встречи — 101:86 (25:24, 31:20, 20:30, 25:12) в пользу «Торонто».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Делон Райт, набравший 15 очков, совершивший 4 подбора и отдавший 2 результативные передачи. В составе гостей отличился Марк Газоль, на счету которого 20 очков, 6 подборов и 5 передач.

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