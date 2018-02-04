«Торонто» победил «Мемфис» благодаря 15 очкам Райта

Решающими в матче стали второй и четвёртый игровые отрезки, в которых хозяевам удалось выиграть с разницей в 11 и 13 очков соответственно. Итоговый счёт встречи — 101:86 (25:24, 31:20, 20:30, 25:12) в пользу «Торонто».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Делон Райт, набравший 15 очков, совершивший 4 подбора и отдавший 2 результативные передачи. В составе гостей отличился Марк Газоль, на счету которого 20 очков, 6 подборов и 5 передач.