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10:17 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист Миротич перешел из «Чикаго» в «Нью-Орлеан»

ТАСС, 2 февраля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго» обменял испанского форварда Николу Миротича в «Нью-Орлеан». Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Источник: AP 2018

«Нью-Орлеан» также получил драфт-пик во втором раунде в обмен на центрового Омера Ашика, защитников Тони Аллена и Джамира Нельсона и драфт-пик первого раунда. Также, по условиям договора, «Чикаго» сможет в 2021 году обменяться с «Нью-Орлеан» пиками второго раунда.

В начале сезона Миротич подписал с «Чикаго» двухлетний контракт на $27 млн. 18 октября на тренировке Миротич подрался с одноклубником Бобби Портисом. В результате драки испанец получил перелом челюсти и сотрясение мозга, из-за чего пропустил полтора месяца. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, набирая в среднем по 16,8 очка за матч, делая по 6,4 подбора.

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