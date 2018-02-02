Баскетболист Миротич перешел из «Чикаго» в «Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» также получил драфт-пик во втором раунде в обмен на центрового Омера Ашика, защитников Тони Аллена и Джамира Нельсона и драфт-пик первого раунда. Также, по условиям договора, «Чикаго» сможет в 2021 году обменяться с «Нью-Орлеан» пиками второго раунда.

В начале сезона Миротич подписал с «Чикаго» двухлетний контракт на $27 млн. 18 октября на тренировке Миротич подрался с одноклубником Бобби Портисом. В результате драки испанец получил перелом челюсти и сотрясение мозга, из-за чего пропустил полтора месяца. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, набирая в среднем по 16,8 очка за матч, делая по 6,4 подбора.