Баскетболист Миротич перешел из «Чикаго» в «Нью-Орлеан»
ТАСС, 2 февраля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго» обменял испанского форварда Николу Миротича в «Нью-Орлеан». Об этом сообщает
ТАСС, 2 февраля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго» обменял испанского форварда Николу Миротича в «Нью-Орлеан». Об этом сообщает
«Нью-Орлеан» также получил
В начале сезона Миротич подписал с «Чикаго» двухлетний контракт на $27 млн. 18 октября на тренировке Миротич подрался с одноклубником Бобби Портисом. В результате драки испанец получил перелом челюсти и сотрясение мозга,